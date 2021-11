Trenčania ukončili dlhé čakanie na domáce víťazstvo vo Fortuna lige, Michalovce sa ešte trápia

Vlastným gólom prispeli aj hostia

Naposledy vyhrali nad Žilinou

Hrajú sa aj ostatné zápasy

6.11.2021 (Webnoviny.sk) - Mimoriadne dlhé čakanie futbalistov Trenčín na domáce fortunaligového víťazstvo sa v piatok skončilo, v súboji 14. kola zverenci trénera Petra Hlinku zdolali Michalovce 4:2.Trenčania v najvyššej domácej súťaži ťahali šnúru piatich duelov pred vlastnými fanúšikmi bez triumfu, predtým naposledy ešte 23. júla doma zdolali Zlaté Moravce.Nasledovali však remízy s Ružomberkom, Sereďou, Senicou a prehry s Trnavou a Slovanom Bratislava.Góly AS v piatok zaznamenali Jakub Kadák, Dominik Hollý a Philip Azango, raz vlastného brankára Andrija Kožuchara prekonali aj hostia. Za MFK Zemplín skórovali Matej Trusa a Brian Peňa."V prvom polčase sme boli lepší a zaslúžene dali dva góly. Po zmene strán sme ešte zvýšili náskok, no po treťom góle sme z nejakého neznámeho dôvodu akoby dostali strach, že môžeme stratiť niečo, čo ešte nemáme. Prestali sme hrať aktívne, začali sme byť bojazliví na lopte aj v defenzíve. Aj súper niečo zmenil a my sme na to nereagovali najlepším spôsobom," povedal na pozápasovej tlačovej konferencii domáci kouč Hlinka a doplnil: "Pre nás bolo veľmi dôležité, aby tri body zostali doma, čo sa napokon aj podarilo. Triumf ma teší, ale ostatné veci si musíme zanalyzovať. Nebolo to v druhom polčase optimálne, ale naše víťazstvo je zaslúžené. Veď sme dali štyri góly."Kým Trenčania v piatok ukončili nepriaznivú sériu domácich duelov, hostia z Michaloviec zaznamenali už štvrtý fortunaligový duel bez triumfu a tretiu prehru za sebou."Veríme, že sa to po reprezentačnej prestávke zmení. Verím, že to pôjde k lepšiemu a je to len otázka času. Pracujeme na tom, toto družstvo je dobre nastavené. Musíme však začať strieľať viac gólov," komentoval vo videu na oficiálnom webe AS Trenčín kouč Zemplínčanov Miroslav Nemec Jeho zverenci sú v priebežnej tabuľke na 7. priečke, plný bodový zisk zaznamenali naposledy v úvode októbra doma proti Žiline.K súboji na pôde Trenčína, ktorému Michalovčania v tejto sezóne podľahli aj doma (1:2), tréner Nemec poznamenal: "Sme smutní, pretože sme prehrali. Nezačali sme zle, ale dostali sme dva góly, čím sa domáci dostali do výhody. Po zmene strán sme sa snažili zmeniť rozostavenie a niečo s tým zápasom spraviť, hráčom som stále veril a aj im veriť budem. Myslím si, že druhý polčas odohrali veľmi dobre, no jeden polčas nestačí."V najvyššej slovenskej futbalovej súťaži je počas aktuálneho víkendu na programe aj zostávajúcich päť duelov.V sobotu Dunajská Streda hostí Sereď, Žiar nad Hronom privíta Žilinu a Senica si doma zmeria sily so Zlatými Moravcami.V nedeľu líder tabuľky Slovan Bratislava hrá doma s Ružomberkom a nováčik z Liptovského Mikuláša "doma" v Poprade hostí Trnavu.