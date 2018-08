Trenčanom meškal let, už myslia len na odvetu

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Predpokladaná zostava AS Trenčín:



Šemrinec - Yem, Šulek, Lawrence, Skovajsa - Čatakovič, El Mahdioui, Zubairu - Sleegers, Mance, Azango

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rotterdam 15. augusta (TASR) - Výprava AS Trenčín dorazila do dejiska odvety 3. predkola futbalovej Európskej ligy proti Feyenoordu Rotterdam s približne dvojhodinovým meškaním. Zapríčinil to menší technický problém leteckého špeciálu s navigáciou, pre ktorý sa odložil štart z Bratislavy.Fortunaligisti stihli v holandskom prístavnom meste oficiálny predzápasový tréning v plánovanom termíne 19.00 h. K dispozícii im však zostalo menej času na oddych.povedal brankár Igor Šemrinec.Tak ako by zdržanie nemalo negatívne zasiahnuť do prípravy na stretnutie, podľa trénera Ricarda Moniza by konfrontácia s Feyenoordom nemala ovplyvniť ani jeho holandských zverencov.zdôraznil 54-ročný Moniz, ktorý sa narodil práve v Rotterdame a pracoval aj v štruktúrach Feyenoordu:Štvrtková odveta je na štadióne De Kuip, kde sa konal aj stredajší tréning Trenčanov, na programe od 20.30 h. Hostia v nej budú hájiť náskok 4:0 z úvodného duelu. Neprišli však iba brániť, pod vedením holandského kouča sa nebudú prezentovať čisto defenzívnym prístupom: