Trenčianske Bohuslavice ožijú cez víkend festivalom Žákovic Open 2023

Malebné prostredie Bošáckej doliny v Trenčianskych Bohuslaviciach ožije v dňoch 28. a 29. júla hudbou. Priateľsko-rodinný festival Žákovic Open pripravil už 23. ročník.





Na festivale počas piatka a soboty vystúpi niekoľko zvučných mien, medzi nimi Horkýže Slíže, Zuzana Mikulcová, Hex, Para, Družina, Chiki Liki Tu-a, Puding pani Elvisovej či Žena z lesoparku. Program doplní výnimočný niekoľkohodinový set skladieb Mekyho Žbirku s názvom Mekynaveky, ktorý z vinylových platní ponúkne jeho dlhoročný PR manažér Rado Mešša."Je to pre nás kamarátsky festival v nádhernom prostredí Bošáckej doliny s výhľadom na Javorinu, kde sa stretávajú muzikanti úplne bežne s návštevníkmi. Robím to ako srdcovú záležitosť spolu s rodinou Žákovicových, s Mariánom a Katkou a s veľa ďalšími dobrými ľuďmi či už priamo z Bohuslavíc alebo z môjho okolia. Hoci máme za sebou aj ťažšie chvíle, ľudia a naši partneri nás vždy podržali a my tento festival robíme s láskou už po 23-krát. Nesmierne nás to baví a hlavne keď vidíme spokojných a šťastných ľudí okolo seba, je to pre nás tá najväčšia odmena. Nádherné prostredie, krásni a prajní návštevníci, výborné jedlo a nápoje, to všetko je festival Žákovic Open. Kto tu ešte nebol, toho veľmi srdečne pozývam," hovorí spoluorganizátor festivalu Tomáš Yxo Dohňanský.Nadchádzajúci 23. ročník festivalu ponúka novinku Rozhovory na hojdačke s Kristínou Tormovou, počas ktorých budú prebiehať zaujímavé debaty na aktuálne témy, týkajúce sa životného prostredia, ako napríklad príbeh o zelených strechách s Branislavom Siklienkom, o úcte k pôde s Michalom Roháčom, debaty o medveďoch so Soňou Kopčokovou, ale aj rozhovor s Yxom a Vladom Králikom o festivale a spolupráci s PD Bošáca.Festival nezabúda ani na detských divákov, pre ktorých bude pripravený sobotný program s obľúbeným Notovým Dannym. Návštevníci budú mať k dispozícii bezplatnú stanovú dedinku a parkovisko. K dispozícii je aj stanová dedinka Extra, ktorá sa nachádza priamo v areáli a ponúka rôzne benefity. Počas festivalu bude zabezpečená pravidelná kyvadlová doprava.