Trenčianski Gladiátori vsadili pred novou sezónou na zmeny: Trénerom bude Jánoš, kapitánom Habšuda











Už o niekoľko týždňov odštartuje šiesty ročník Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL), v ktorej i v túto sezónu bude o Sekeráš Trophy bojovať tím spod hradu Matúša Čáka – Gladiators Trenčín. Spomínaní vysokoškoláci sú súčasťou EUHL od jej samého začiatku a od tohto začiatku mali stále toho istého trénera. Po 5 rokoch však vsadili na zmenu a Mariána Smerčiaka nahradí ďalší bývalý hokejista –. Trénerské pôsobenie odštartoval ako asistent trénera v Dukle Trenčín (2013/2014, 2014/2015), v ostatnej sezóne pôsobil na lavičke prvoligovej Dubnice nad Váhom.vyslovil pokorne Jánoš. Po jeho boku bude ako asistent figurovať Tomáš Volek, ktorý zastával tento post už pri Smerčiakovi.Zmenu na poste hlavného trénera oznámili Trenčania na Otvorení sezóny 2018/2019, v rámci ktorej vyjadrili pokračujúcu podporu zástupcovia oboch vysokých škôl, ktoré mužstvo zastrešujú, a síce Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčína a Vysoká škola manažmentu v Trenčíne.pousmiala sa Edita Hekelová, rektorka VŠM. Časť prípravy, ktorú Gladiátori odštartujú na konci augusta po dokončení rekonštrukcie na Zimnom štadióna Pavla Demitru v Trenčíne, sa rozhodol dokonca absolvovať i samotný rektor TNUAD Jozef Habánik, a ísť tak mladým študentom – hokejistom príkladom.Okrem veľkej zmeny na poste hlavného trénera prezradili Gladiátori i ďalšie nové mená a to hráčov. Do brány pribudne, do obrany, útok vystúži, ktorý bude kapitánom tímu,či. "Všetci vieme, o čo budeme hrať, a nikto neprišiel prehrávať. Je náročné zladiť hokej so štúdiom, ale keď si človek zmenežuje svoj čas a naučí sa, na čo sa má kedy sústrediť, zvládne to. Len musí chcieť," vyslovil nový kapitán Habšuda, ktorý má za sebou päťročnú skúsenosť z najvyššej slovenskej ligy v drese Dukly Trenčín a HKM Zvolen, ostatnú sezónu odohral v prvoligovej Dubnici.Otvorenia nadchádzajúcej sezóny sa zúčastnil tiež– generálny manažér Európskej univerzitnej hokejovej asociácie, ktorá je riadiacim orgánom EUHL, či športový riaditeľ HK Dukla TrenčínAutor: Janka Danková