Trenčianski policajti sa zamerali na povinnosť nosiť ochranné rúška, uložili aj pokuty

10.5.2020 - Policajti Obvodného oddelenia Policajného zboru v Trenčíne sa zamerali na kontrolu dodržiavania uložených opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu. Ako informovala v nedeľu trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, v priebehu troch hodín zistili, že 17 ľudí nemalo prekryté horné dýchacie cesty.Ďalej zistili, že štyri osoby porušili všeobecne záväzné nariadenie a popíjali alkohol na verejnosti. Jednej osobe uložili blokovú pokuta za fajčenie na zástavke MHD.Policajti tiež preverili oznámenie, keď sa muž z Trenčína vyhrážal lekárke, ktorá ho odmietla vyšetriť, keďže nemal na tvári rúško."V uvedenej veci už vedieme trestné stíhanie vo veci prečinu nebezpečného vyhrážania. Osobe, ktorá pri návšteve lekárky nemala prekryté dýchacie cesty, sme uložili blokovú pokutu 200 eur. Okrem toho bola uložená bloková pokuta mužovi, ktorý vošiel do vozidla MHD bez ochranného rúška," informovala trenčianska polícia.V kontrolách dodržiavania štátom uložených opatrení budú policajti pokračovať aj naďalej. Zároveň vyzvali k zodpovednému správaniu ľudí, aby sa život čo najskôr vrátil do normálnych koľají.