Trenčianski poslanci budú začiatkom jari voliť hlavného kontrolóra, záujemcovia sa môžu prihlásiť

10.2.2022 (Webnoviny.sk) - Trenčianski mestskí poslanci budú začiatkom jari voliť hlavného kontrolóra na ďalšie šesťročné obdobie. Na štvrtkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva popri podmienkach voľby stanovili aj jej termín na 23. marca.Poslanci zatiaľ nerozhodli, či voľba bude verejná, alebo tajná, urobia tak až priamo na marcovom rokovaní zastupiteľstva. V prípade videokonferenčného rokovania zastupiteľstva sa bude hlasovať verejne. Záujemcovia o kontrolórsku pozíciu sa môžu prihlásiť do 9. marca, základnou kvalifikačnou podmienkou je úplné stredné vzdelanie.Súčasná hlavná kontrolórka Libuša Zigová je vo funkcii už trinásty rok, v poradí druhé funkčné obdobie sa jej malo pôvodne skončiť v marci minulého roka. Trenčianska samospráva však využila pandemické ustanovenia zákona o obecnom zriadení a hoci voľbu vyhlásila, nakoniec ju poslanecký zbor zrušil. Radnica to vtedy odôvodnila opatrnosťou, keďže vo viacerých mestách bola voľba hlavného kontrolóra počas krízovej situácie napadnutá protestom prokurátora.O vyhlásenie novej voľby kontrolóra sa na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva snažil poslanec Miloš Mičega.„Šesťročný mandát hlavnej kontrolórky v Trenčíne sa skončil vlani v marci, pri aplikovaní novely zákona o obecnom zriadení sa skončil 60 dní po skončení núdzového stavu. Samozrejme, že to by platilo, ak by sa v Trenčíne neaplikovala tá časť novely zákona, ktorá pojednáva o tom, že hlavný kontrolór zostáva vo funkcii do zvolenia nového. Takto by mohol byť vo funkcii aj roky, dokedy by nedošlo k zmene zákona," povedal pre agentúru SITA Mičega.Ten na decembrovom rokovaní s návrhom na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra neuspel, ale primátor Trenčína Richard Rybníček avizoval, že materiál bude pripravený na prvé rokovanie mestského zastupiteľstva v roku 2022. Vo zverejnenom pôvodnom programe síce chýbal, samotný Rybníček ho však doplnil do programu na začiatku rokovania.