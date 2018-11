Trenčiansky samosprávny kraj je stále lídrom v duálnom vzdelávaní

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Považská Bystrica/Dubnica nad Váhom 6. novembra (TASR) – Zhodnotenie trojročného obdobia systému duálneho vzdelávania v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) bolo hlavným cieľom utorkových diskusií so zamestnávateľmi, vedeniami škôl, predstaviteľmi obcí a zriaďovateľom v dvoch najúspešnejších stredných školách v TSK – Strednej odbornej školy (SOŠ) strojníckej v Považskej Bystrici a SOŠ v Dubnici nad Váhom.TSK má podľa jeho predsedu Jaroslava Bašku v systéme duálneho vzdelávania zapojený najväčší počet žiakov spomedzi slovenských krajov. V systéme duálneho vzdelávania je v kraji zapojených 878 žiakov zo všetkých stredných odborných škôl, spolupracujú s 91 zamestnávateľmi.vysvetlil Baška, ktorý je zároveň tohtoročným národným ambasádorom SR pre odborné vzdelávanie.Okrem firemnej kultúry, pracovných návykov a ďalších zamestnaneckých benefitov za produktívnu prácu poberajú študenti aj finančnú odmenu. Len na SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici predstavovala minuloročná odmena žiakov zapojených v systéme duálneho vzdelávania dovedna 130.000 eur.Po skončení duálneho štúdia má absolvent výrazne väčšiu pravdepodobnosť zamestnať sa či získať lepšie mzdové ohodnotenie. Zamestnávateľ sa týmto spôsobom podieľa na výchove svojej budúcej pracovnej sily, ktorá je v týchto dňoch na trhu nedostatkovým, no veľmi potrebným artiklom. Dostatok kvalifikovanej pracovnej sily s odborným vzdelaním znamená pre región prílev nových zamestnávateľov či investícií.vyjadril podporu duálnemu vzdelávaniu Ladislav Tarabík za spoločnosť HF NaJUS Dubnica nad Váhom, ktorá pracuje už so štvrtou generáciou dualistov. V roku 2019 z nich tak firma zrejme bude mať prvých nových zamestnancov, ktorí pomôžu nahradiť odchádzajúcu generáciu.Zjednodušiť participáciu v systéme duálneho vzdelávania pre firmy i samotné školy pomohla posledná novela zákona o odbornom vzdelávaní, ktorá dala červenú kráteniu normatívneho príspevku pre školu na žiaka - dualistu, malým a stredným podnikateľom môže zase pomôcť príspevok na kompenzáciu časti nákladov, ktoré so systémom súvisia. Samotní žiaci sa po novom môžu do systému duálneho vzdelávania prihlásiť ešte aj v priebehu prvej polovice školského roka, čo ocenia najmä tí, ktorí ešte pred samotným nástupom do prvého ročníka neboli rozhodnutí.uzatvoril riaditeľ dubnickej SOŠ Miroslav Dziak.