Trenčiansky samosprávny kraj sa zapojil do projektu TASR

Trenčín/Bratislava 25. júla (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) je prvý spomedzi slovenských krajov, ktorý sa zapojil do projektu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) s názvom U nás sa dejú veci.povedal predseda TSK Jaroslav Baška.V prvej polovici februára 2018 spustila Tlačová agentúra Slovenskej republiky v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) projekt, ktorý má za úlohu posilniť spravodajstvo z jednotlivých regiónov. Vďaka aplikácii sa prostredníctvom TASR dostanú do povedomia obyvateľov všetky kultúrne, športové či iné podujatia organizované v regióne.Iniciatívu TSK zapojiť sa do aplikácie privítalo i vedenie TASR.uviedol generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala.Portál www.obce.tasr.sk, ktorého súčasťou je nová aplikácia U nás sa dejú veci, poskytuje obciam a mestám jednoduché rýchle informácie o pripravovaných podujatiach vo svojich regiónoch. Vytvára tak ďalšie možnosti na propagáciu diania v samosprávach a zviditeľnenie ich aktivít.