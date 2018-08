Trenčín chce na európsku mapu, Moniz: Pre AS je toto bod identity

Na snímke tréner AS Trenčín Ricardo Moniz. Foto: TASR - Raroovan Stoklasa Foto: TASR - Raroovan Stoklasa

1. zápas play off EL 2018/19:



AS Trenčín - AEK Larnaka, Štadión Žilina, 18.30 h.

rozhodcovia: Antonio Mateu Lahoz - Pau Cebrián Devís, Javier Rodriguez (všetci Šp.)

Bratislava 22. augusta (TASR) - Vo futbalovom Trenčíne sa schyľuje k prepísaniu klubovej histórie. Vo štvrtok nastúpi AS v Žiline v prvom zápase play off Európskej ligy UEFA 2018/19 proti cyperskej AEK Larnaka. A mužstvo holandského trénera Ricarda Moniza si v ňom hodlá vytvoriť do budúcotýždňovej odvety takú pozíciu, aby sa na jeseň prvýkrát predstavilo v skupinovej fáze súťaže.Trenčín na ceste do play off vyradil v 1. predkole čiernohorskú Budučnost Podgorica, v 2. predkole poľský Górnik Zabrze a v 3. predkole aj slávny Feyenoord Rotterdam. Ten v Žiline v prvom zápase deklasoval 4:0 a v odvete si postup ustrážil po cennej remíze 1:1. Cyperčania do EL naskočili v 2. predkole, v ktorom vyradili írsky Dundalk a v 3. predkole dvakrát zdolali rakúsky Sturm Graz (2:0 v, 5:0 d). Na Cypre sa liga ešte nehrá, 1. kolo odohrá AEK až tento víkend.Trenčania odohrali v nedeľu ligovú generálku, remizovali v nej v Myjave v peknom zápase s DAC Dunajská Streda 3:3. Kouč Moniz po tomto súboji netajil sklamanie, už sa ale pozeral smerom k EL.povedal 54-ročný kormidelník, ktorý si dobre uvedomuje, čo bude vo štvrtok, resp. v odvete 30. augusta na Cypre v hre:Podľa Moniza si chce AS hneď v prvom súboji vytvoriť dobrú východiskovú pozíciu:Proti DAC nechal tréner odpočívať Nigérijčana Philipa Azanga, vo výbornej streleckej forme hrajúci Chorvát Antonio Mance nastúpil až na druhý polčas a dal dva góly. Monizovi nerobí problém nahustený program, káder považuje za dostatočne široký a výhodou je aj mladá a "hladná" lavička.dodal.Larnaku vedie španielsky tréner Andoni Iraola, v mužstve je množstvo španielskych legionárov či macedónsky reprezentačný útočník Ivan Tričkovski. Trojnásobný cyperský vicešampión a dvojnásobný víťaz národného pohára vznikol pred 24 rokmi a jeho najväčším úspechom je účasť v skupine EL v sezóne 2011/12.Zápas na Štadióne v Žiline povedú Španieli, ako hlavný rozhodca známy Antonio Mateu Lahoz, na čiarach mu budú asistovať krajania Pau Cebrián Devís a Javier Rodriguez. Duel odvysiela v priamom prenose RTVS na Dvojke. Odveta sa bude hrať o týždeň na Cypre.