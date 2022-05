Trenčín dá stopku herniam a kasínam, mestskí poslanci odsúhlasili ich zákaz

aktualizované 18. mája, 10:08



18.5.2022 (Webnoviny.sk) -Mesto Trenčín bude nasledovať príklad Bratislavy, Nitry či Prešova a zakáže umiestňovanie herní a kasín na území mesta. Návrh poslanca Petra Hoštáka na prijatie príslušného všeobecne záväzného nariadenia na stredajšom rokovaní mestského zastupiteľstva získal podporu 14 poslancov.Zo strany poslanca Hoštáka to bol už druhý pokus o zákaz hazardu na území mesta Trenčín. Identické VZN predložil už v septembri minulého roka, lenže vtedy na jeho prijatie chýbal jeden poslanecký hlas. Hošták argumentoval štatistikami, podľa ktorých vklady v trenčianskych herniach ročne dosiahnu 18,8 milióna eur a celková prehra Trenčanov predstavovala 5 miliónov eur.„Osobne to považujem za jedno z najdôležitejších hlasovaní v tomto mestskom zastupiteľstve. Automaty sú jeden z najnebezpečnejších prostriedkov, ktorými je vyvolávaná závislosť na hazarde. Dostupnosť a zníženie dostupnosti je jedným z krokov, aby závislých bolo menej," skonštatoval pri opätovnom predložení nariadenia Hošták.Kým v septembri návrh VZN podporilo 12 poslancov, tentoraz za jeho prijatie prijatie hlasovalo 14 z 23 prítomných poslancov, čo stačilo na dodržanie potrebnej trojpätinovej väčšiny. Deväť poslancov sa do hlasovania nezapojilo.