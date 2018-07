Trenčín do sezóny s novým trénerom, ostrý štart vo štvrtok v Podgorici

Hlavný tréner AS Trenčín Ricardo Moniz počas tlačovej konferencie klubu pred štartom Fortuna ligy 2018/19 a vstupom do kvalifikačnej fázy Európskej ligy UEFA, 10. júla 2018 v Trenčíne. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Káder AS Trenčín:



Brankári: Denis Chudý, Igor Šemrinec, Alexander Morgos

Obrancovia: Lukáš Skovajsa, Keston Julien, Reuben Yem, Martin Šulek, James Lawrence, Jovan Pavlovič, Adrián Slávik, Peter Kleščík, Marián Pišoja

Stredopoliari: Abdul Zubairu, Jakub Paur, Desley Ubbink, Jakub Kadák, Philippe van Arnhem, Imrane Oulad Omar, Aschraf El Mahdioui, Tomáš Svečula

Útočníci: Joey Sleegers, Philip Azango, Umek Chukwuemeka, Bukari Osman, Hamza Čatakovič, Milan Kvocera, Antonio Mance



Zmeny v kádri AS Trenčín:



Odchody: Hilary Gong (Vittese Arnhem, prestup), Peter Čögley (koniec kontraktu), Adrián Chovan (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, hosťovanie), Giorgi Beridze (KAA Gent, koniec hosťovania), Ejike Okoh (koniec kontraktu)

Príchody: Alexander Morgos (Ukrajina, prestup), Adrián Slávik (AS Trenčín "19"), Tomáš Svečula (AS Trenčín "19"), Umeh Chukwuemeka (GBS Academy/Nig., prestup), Bukari Osman (Accra Lions/Ghana, prestup), Reuben Yem (Inter Bratislava, prestup)



Výsledky AS Trenčín v letnej príprave:



AC Sparta Praha – AS Trenčín 1:2 (Ubbink, Čatakovič)

AC Sparta Praha – AS Trenčín 4:2 (Paur 2)

Bohemians 1905 Praha – AS Trenčín 5:1 (Paur)

AS Trenčín – 1. FC Slovácko 3:3 (Mance, Čatakovič, Bukari)

FK Rostov – AS Trenčín 1:1 (Mance)



Strelci v príprave (9):



3 góly Jakub Paur

2 góly Hamza Čatakovič a Antonio Mance

1 gól Osman Bukari a Desley Ubbink

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 10. júla (TASR) - Vo futbalovom klube AS Trenčín nastali pred začiatkom novej sezóny viaceré zmeny. Piaty tím dlhodobej časti Fortuna ligy 2017/18 sa chce opätovne prebojovať do európskych súťaží, kde nechýbal uplynulých šesť ročníkov.Najvýraznejšia zmena nastala v Trenčíne na poste hlavného trénera. Vladimíra Cifraniča nahradil Holanďan Ricardo Moniz. Jeho asistenti sú Cifranič a Juraj Ančic. Trénerom brankárov sa stal Tomáš Belic. Päťdesiattriročný Moniz dobre pozná trenčianske prostredie, okrem konzultácii s realizačným tímom prvého mužstva má zmapovanú aj prácu v mládežníckej akadémii.povedal generálny manažér AS Trenčín Richard Rybníček.Káder tiež prešiel viacerými zmenami. Ako najväčšia sa javí odchod nigérijského krídelníka Hilaryho Gonga Chukwaha, ktorý posilnil holandský tím Vitesse Arnhem. V 32 ligových stretnutiach v drese Trenčína sa gólovo presadil desaťkrát.pokračoval Rybníček. Zo šestice nováčikov v kabíne prvého tímu sa zaujímavo javí krídelník Bukari Osman, ktorý prišiel z belgického Anderlechtu Brusel. V ofenzíve čaká na šancu dvojmetrový útočník Umeh Chukwuemeka:O konkrétnom cielenom umiestnení síce generálny manažér nehovoril, no klub chce opätovne "nakuknúť" medzi európskych súperov.dodal Rybníček.Vzhľadom na výstavbu nového štadióna budú minimálne sezónu 2018/19 Trenčania hrať domáce zápasy v Myjave. Po piatich prípravných stretnutiach so zahraničnými protivníkmi čaká súťažná premiéra na zverencov Moniza vo štvrtok. V 1. kole kvalifikácie Európskej ligy nastúpia na pôde čiernohorského vicemajstra Budučnost Podgorica (20.30 h). Odveta je na programe v Myjave o týždeň neskôr.Tréneri nemôžu počítať s obrancom Petrom Kleščíkom, ktorý sa zotavuje z operácie kolena. Kapitánsku pásku si navlečie stredopoliar Aschraf El Mahdioui. Fortunaligovú premiéru 2018/19 absolvuje Trenčín 23. júla proti Nitre.