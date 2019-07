Trenčín investuje od kosenia za štyri roky dva a pol milióna eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Trenčín 7. júla (TASR) – Do strojového a ručného kosenia verejnej zelene investuje mesto Trenčín v nasledujúcich štyroch rokoch takmer 2,5 milióna eur. Trenčianske mestské zastupiteľstvo schválilo tento týždeň zámer vyhlásiť verejné obstarávanie na poskytnutie služieb kosenia verejnej zelene a brehov hrádze spolu s odvozom a zneškodnením odpadu.Ako informoval riaditeľ mestskej rozpočtovej organizácie Mestské hospodárstvo a správa lesov (MHSL) Roman Jaroš, od roku 2016 mesto zabezpečuje kosenie verejnej zelene pomocou zmluvných partnerov. Rámcové dohody so súčasnými dodávateľmi sa končia v apríli 2020, pre obdobie od mája 2020 do roku 2023 chce mesto pokračovať v spôsobe kosenia verejnej zelene prostredníctvom externého dodávateľa.„Zákazku chceme vyhlásiť tak, že bude rozdelená na šesť samostatných častí v súlade s územným členením mesta. Mesto sa rozdelí na šesť častí, ich kosenie sa bude súťažiť samostatne, avšak v rámci jednej súťaže.""Uchádzači teda budú môcť predložiť ponuku na jednu alebo viac častí, prípadne aj na všetky časti zákazky, a to podľa vlastného uváženia. Cena vychádza z predpokladu maximálne šiestich kosení za rok,“ uviedol Jaroš s tým, že MHSL bude naďalej zabezpečovať kosenie centrálnej mestskej časti, materských a základných škôl.Niektorí poslanci mestského zastupiteľstva mali výhrady, že mesto si nerobí kosenie vo vlastnej réžii, podľa nich by to vyšlo lacnejšie. S ich názorom nesúhlasil primátor Trenčína Richard Rybníček.„Je to nereálne a ekonomický nezmysel, že by sme si mali kosiť sami. Budeme pokračovať tak, ako to bolo doteraz nastavené, lebo je to efektívne a funguje to. Hovoriť o tom, že by sme mali milióny eur investovať do MHSL, je rovnako ekonomicky nereálne, ako si povedať, že mesto by chcelo zobrať pod seba mestskú hromadnú dopravu a spravovať si vlastný dopravný podnik. Znie to síce pekne, ale ekonomicky je to úplný nezmysel,“ zdôraznil Rybníček.