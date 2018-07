Trenčín je po výhre v Zabrze bližšie k postupu, Moniz: Je to otvorené

Tréning AS Trenčín pred odvetou 1. predkola Európskej ligy AS Trenčín - Budučnost Podgorica v Myjave 18. júla 2018, archívna snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zabrze 27. júla (TASR) - Futbalisti AS Trenčín si vytvorili pred domácou odvetou 2. predkola Európskej ligy UEFA 2018/2019 veľmi dobrú východiskovú pozíciu. Po štvrtkovom víťazstve 1:0 na ihrisku 14-násobného poľského majstra Górnika Zabrze budú chcieť zverenci trénera Ricarda Moniza v druhom zápase využiť ponúknutú postupovú šancu.O triumfe Trenčína rozhodol gól Philipa Azanga v 39. minúte.povedal na pozápasovej tlačovej konferencii 54-ročný holandský kouč AS.Brankár Igor Šemrinec pochválil svojich spoluhráčov za prístup k zápasu.V prípade postupu cez historicky najúspešnejší poľský klub by sa Trenčania v 3. predkole stretli s holandským Feyenoordom Rotterdam. Útočník AS Joey Sleegers strávil v jeho akadémii takmer desať rokov.uviedol pre astrencin.sk.Odvetné stretnutie medzi Trenčínom a Górnikom Zabrze je na programe vo štvrtok 2. augusta o 17.30 h na štadióne v Myjave.