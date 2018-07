Trenčín ožije dobovým jarmokom i rytierskymi turnajmi

Ilustračná snímka. Foto: Matúš Koprda Ilustračná snímka. Foto: Matúš Koprda

Trenčín 25. júla (TASR) – Dobový remeselný jarmok, rytierske turnaje a hry pre deti a dospelých čakajú od štvrtka (26.7.) do soboty (28.7.) Trenčanov a návštevníkov mesta na Mierovom námestí v rámci 12. ročníka Trenčianskych historických slávností.Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, program slávností odštartuje vo štvrtok o 10.00 h dobovým jarmokom remeselníkov. Až do neskorého popoludnia sú pripravené hry pre deti i dospelých a vozenie na koňoch, návštevníci môžu nazrieť do dobovej kuchyne a dozvedieť sa niečo o dobovej hygiene a odievaní."Nebudú chýbať tradiční hostia historických slávností – sokoliari. Klub šermu Trenčín otvorí svoju školu šermu o 16.00 h, nasledovať budú historický sprievod mestom a škola tanca. Prvý deň slávností ukončí rytiersky turnaj Normani – Detektívka o 18.30 h," uviedla Ságová s tým, že piatkový (27.7.) program bude mať podobnú štruktúru.Ako dodala, slávnosti vyvrcholia v sobotu. Historický sprievod sa pohne mestom už o 10.00 h a otvorí program, v ktorom sa predstavia šermiarska a divadelná spoločnosť Memento Mori, rytiersky turnaj Normani, sokoliari Falconarii, súbor starej hudby Musica Poetica, mím Miro Kasprzyk, historické tance – Regii Caroli Regis a Wagus, rytieri Vir Fortis zo Zvolena, skupiny orientálnych tancov Džamal a Isabelle. Ani v sobotu nebude chýbať škola šermu. Slávnosti uzavrie po rytierskom turnaji o 20.30 h ohňová šou Black Evils.Trenčianske historické slávnosti pripravili Skupina historického šermu Wagus, Rytiersky turnaj Normani a mesto Trenčín, ktoré podujatie podporilo finančne.