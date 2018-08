TRENČÍN PREHRAL S LARNAKOU ROZDIELOM TRIEDY A V EURÓPSKEJ LIGE SKONČIL

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Larnaka 30. augusta (TASR) - Futbalisti fortunaligového AS Trenčín sa neprebojovali do skupinovej fázy Európskej ligy. Vo štvrtkovej odvete play off prehrali na pôde cyperského AEK Larnaka 0:3 po tom, ako v domácom úvodnom meraní síl remizovali 1:1.