Trenčín sa chce vyhnúť bojom o záchranu: Rybníček tvrdí, že sa poučili

Hlavný tréner AS Trenčín Matthias Kohler (vľavo), generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček (uprostred) a kapitán AS Trenčín David Depetris počas tlačovej konferencie pred začiatkom novej sezóny, 18. júla 2019 v Trenčíne. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Súpiska: Denis Chudý, Igor Šemrinec, Michal Kukučka – Lukáš Skovajsa, Keston Julien, Martin Šulek, Adrián Slávik, Ruben Ligeon, Adam Laczkó, Peter Kleščík – Abdul Zubairu, Edson Teixeira, Ryan Koolwijk, Hamza Čatakovič, Desley Ubbink, Ante Roguljič, Mohammed Lamine, Achraf El Mahdioui, Dávid Machara – Umeh Chukwuemeka, Ivenzo Comvalius, Milan Corryn, Osman Bukari, Jakub Kadák, Lenny Frank Buyl, David Depetris. Hlavný tréner: Matthias Kohler, asistenti trénera: Michal Hanek a Juraj Ančic, tréner brankárov: Erik Feriančík



Príchody: David Depetris (prestup Huracán Argentína), Ryan Koolwijk (Prestup Excelsior, Holandsko), Ruben Ligeon (prestup Zwolle, Holandsko), Edson Teixeira (prestup Boavista FC, Kapverdy), Ivenzo Comvalius (prestup SV Transvall, Surinam), Lenny Frank Buyl (prestup, Inter Bratislava), Michal Kukučka (dorast), Dávid Machara (dorast)



Odchody: Marián Pišoja (hosťovanie), Milan Kvocera (hosťovanie), Antonio Mance (prestup NK Osijek), Reuben Yem (prestup KAA Gent), Philippe van Arnhem (koniec kontraktu), Jakub Paur (koniec kontraktu), Libor Hrdlička (koniec kontraktu), Peter Urminský (koniec hosťovania), Erhan Mašovič (koniec hosťovania), Joey Sleegers (prestup FC Eindhoven)

Trenčín 18. júla (TASR) - Futbalisti AS Trenčín zažili mimoriadne náročnú sezónu. Na domácom trávniku neodohrali ani jeden zápas. V Myjave sa im nedarilo a až v závere odvetného barážového zápasu si zabezpečili účasť vo Fortuna lige aj pre ročník 2019/2020.Mužstvo v príprave odohralo sedem stretnutí. Z nich dvakrát vyhralo, raz remizovalo a v štyroch dueloch ťahali za kratší koniec.povedal tréner Trenčanov Matthias Kohler. Ten sa vrátil na pozíciu hlavného kouča po tom, ako nahradil Ivana Galáda.Na Trenčanov čaká podobný scenár ako v predchádzajúcej sezóne. S domácim prostredím pre výstavbu štadióna nemôžu počítať. Ich Domovským stánkom bude štadión MŠK Žilina.povedal generálny manažér klubu Róbert Rybníček.Klub sa chce vyhnúť problémom z predchádzajúceho ročníka, v ktorom sa najprv prebojoval až do play off Európskej ligy UEFA, no neskôr do posledných minút bojoval o fortunaligovú príslušnosť.doplnil.Cieľom klubu je v prvom rade konsolidácia formy a návrat na vrchné priečky ligovej tabuľky. Vedenie by chcelo mužstvo na jar vidieť v hornej šestke.uviedol Rybníček.Do kabíny prvého tímu pribudlo osem nových mien. Najviac púta pozornosť dvojica skúsených hráčov, ktorí už majú s Trenčínom skúsenosti. Prvým z nich je holandský stredopoliar Ryan Koolwijk, ktorý strávil uplynulé tri sezóny Excelsiori Rotterdam. Druhým je najlepší strelec AS Trenčín v novodobej histórii David Depetris. Ten sa bude v novom ročníku kapitán tímu.povedal rodák z Argentíny, ktorý má už niekoľko rokov slovenského občianstvo.Trenčania budú disponovať s rozpočtom na úrovni 2,6 milióna eur. Káder podľa slov generálneho manažéra ešte nie je definitívne uzavretý. Vedenie by mužstvo rado posilnilo defenzívu na pozícii ľavého obrancu, stopéra a krídelníka.AS Trenčín odštartuje sezónu v sobotu 20. júna v Senici o 19.00 hodine.