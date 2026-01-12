Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zaujímavosti

12. januára 2026

Trenčín sa dostal do desiatky miest v Európe, ktoré treba navštíviť


Tagy: Trenčín

Spomínaný rebríček poukazuje na destinácie, ktoré spájajú kultúru, autentické zážitky, kvalitu života, bezpečnosť a atraktívnu ponuku pre návštevníkov počas celého roka.



Trenčín sa dostal do desiatky miest v Európe, ktoré treba navštíviť

Historické mesto Trenčín sa dostalo do prestížneho rebríčka Top 10 miest v Európe, ktoré treba navštíviť v roku 2026. Zostavil ho renomovaný cestovateľský magazín 1000thingsmagazine.com, ktorý vyzdvihol Trenčín najmä v súvislosti s jeho titulom Európske hlavné mesto kultúry 2026. Informovala o tom v pondelok národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.


Zaradenie Trenčína do európskeho rebríčka podľa nej potvrdzuje rastúci záujem zahraničných médií o Slovensko ako atraktívnu a modernú destináciu s autentickým kultúrnym príbehom. „Rok 2026 je pre Trenčín výnimočnou príležitosťou ukázať svetu, že Slovensko má čo ponúknuť nielen svojou prírodou, ale aj živou a súčasnou kultúrou,“ uviedol generálny riaditeľ Slovakia Travel Matej Fekete.

Trenčín ako Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) podľa neho spája históriu s modernou kreativitou, miestne tradície s medzinárodným dialógom a autentické zážitky s otvorenosťou voči svetu. „Návšteva Trenčína v roku 2026 nie je len cestou za kultúrou, je to pozvanie zažiť Slovensko v jeho najinšpiratívnejšej podobe,“ dodal Fekete.

Spomínaný rebríček poukazuje na destinácie, ktoré spájajú kultúru, autentické zážitky, kvalitu života, bezpečnosť a atraktívnu ponuku pre návštevníkov počas celého roka. „Trenčín sa v silnej európskej konkurencii presadil ako mesto, ktoré ponúka harmonické prepojenie bohatej histórie, modernej kultúry a jedinečnej atmosféry,“ priblížila vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová.

Magazín 1000things odporúča návštevníkom v roku 2026 objavovať historické centrum Trenčína, dominantu mesta Trenčiansky hrad a zároveň si nenechať ujsť bohatý program kultúrnych podujatí, festivalov a umeleckých projektov, ktoré budú počas celého roka súčasťou programu Európskeho hlavného mesta kultúry.


Tagy: Trenčín
