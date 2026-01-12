|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 12.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ernest
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. januára 2026
Trenčín sa dostal do desiatky miest v Európe, ktoré treba navštíviť
Tagy: Trenčín
Spomínaný rebríček poukazuje na destinácie, ktoré spájajú kultúru, autentické zážitky, kvalitu života, bezpečnosť a atraktívnu ponuku pre návštevníkov počas celého roka.
Zdieľať
Historické mesto Trenčín sa dostalo do prestížneho rebríčka Top 10 miest v Európe, ktoré treba navštíviť v roku 2026. Zostavil ho renomovaný cestovateľský magazín 1000thingsmagazine.com, ktorý vyzdvihol Trenčín najmä v súvislosti s jeho titulom Európske hlavné mesto kultúry 2026. Informovala o tom v pondelok národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
Zaradenie Trenčína do európskeho rebríčka podľa nej potvrdzuje rastúci záujem zahraničných médií o Slovensko ako atraktívnu a modernú destináciu s autentickým kultúrnym príbehom. „Rok 2026 je pre Trenčín výnimočnou príležitosťou ukázať svetu, že Slovensko má čo ponúknuť nielen svojou prírodou, ale aj živou a súčasnou kultúrou,“ uviedol generálny riaditeľ Slovakia Travel Matej Fekete.
Trenčín ako Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) podľa neho spája históriu s modernou kreativitou, miestne tradície s medzinárodným dialógom a autentické zážitky s otvorenosťou voči svetu. „Návšteva Trenčína v roku 2026 nie je len cestou za kultúrou, je to pozvanie zažiť Slovensko v jeho najinšpiratívnejšej podobe,“ dodal Fekete.
Spomínaný rebríček poukazuje na destinácie, ktoré spájajú kultúru, autentické zážitky, kvalitu života, bezpečnosť a atraktívnu ponuku pre návštevníkov počas celého roka. „Trenčín sa v silnej európskej konkurencii presadil ako mesto, ktoré ponúka harmonické prepojenie bohatej histórie, modernej kultúry a jedinečnej atmosféry,“ priblížila vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová.
Magazín 1000things odporúča návštevníkom v roku 2026 objavovať historické centrum Trenčína, dominantu mesta Trenčiansky hrad a zároveň si nenechať ujsť bohatý program kultúrnych podujatí, festivalov a umeleckých projektov, ktoré budú počas celého roka súčasťou programu Európskeho hlavného mesta kultúry.
Tagy: Trenčín
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Zlatý glóbus 2026: Filmy Jedna bitka za druhou a Hamnet triumfovali na Zlatých glóbusoch
Zlatý glóbus 2026: Filmy Jedna bitka za druhou a Hamnet triumfovali na Zlatých glóbusoch
<< predchádzajúci článok
POZOR na zmenu vekovej hranice pre povinné lekárske prehliadky vodičov
POZOR na zmenu vekovej hranice pre povinné lekárske prehliadky vodičov