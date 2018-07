Trenčín získal na ročné hosťovanie srbského obrancu Mašoviča

Erhan Mašovič. Foto: astrencin.sk Foto: astrencin.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 30. júla (TASR) - Účastník futbalovej Fortuna ligy AS Trenčín získal na ročné hosťovanie srbského reprezentanta Erhana Mašoviča. Devätnásťročný stredný obranca prichádza z belgického klubu FC Bruggy. Informovala o tom oficiálna webová stránka AS.Stopér, ktorý meria 189 cm, od pätnástich rokov pravidelne reprezentuje svoju krajiny. Aktuálne patrí už do výberu do 21 rokov. Úradujúci belgický majster ho získal z Čukaričky Belehrad a podpísal s ním zmluvu na štyri roky.