Trend alternatívnej neprofesionálnej politiky sa podľa politológa opäť obracia, o excentrikov už ľudia nemajú záujem

Trend sa znova obracia

Pellegrinimu "podkuruje" Fico

25.3.2023 (SITA.sk) - Trend alternatívnej neprofesionálnej politiky sa obracia smerom k profesionálnym politikom a štandardným stranám. Myslí si to politológ z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Miroslav Řádek. Ako povedal v relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní, na Slovensku vznikla okolo roku 2009 móda alternatívnej neprofesionálnej politiky, pretože ľudia boli unavení z profesionálnych politikov, ktorí zlyhávali.„Ľudia sa začali viac zaujímať o excentrikov a výstredné typy v politike,“ poukázal.Do kategórie alternatívnych neprofesionálnych politikov podľa neho spadá napríklad strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá vznikla ako výberová strana s nízkym počtom členov. Tiež sú to strany Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Sme rodina , ktoré sa v posledných voľbách dostali k moci spolu s SaS. Teraz sa však trend znova obracia.„Ľudia by už radšej privítali menej výstredných politikov, ktorí počúvajú ľudí a dokážu komunikovať,“ hovorí Řádek.Podľa neho preto nie je prekvapením, že v prieskumoch volebných preferencií ide hore Progresívne Slovensko , ktoré v kampani oslovuje voličov tým, že politika sa dá robiť aj odborne a slušne. Zároveň stúpa aj Smer-SD , ktorý už v prieskumoch predbieha aj Hlas-SD . „Dalo sa to očakávať aj vzhľadom k pochodom za mier na slovenských námestiach,“ myslí si.Řádek sa domnieva, že lídrovi Hlasu-SD Petrovi Pellegrinimu „podkuruje“ Robert Fico , ktorý je radikálnejším politikom a častokrát ho núti, aby sa jasne vyjadril. Šéf Hlasu-SD pritom balansuje medzi dvoma pólmi – na jednej strane nechce stratiť imidž politika ústretového k západu, ale na druhej strane vie, že na Slovensku je náklonnosť k Rusku a východu veľmi citeľná.Problémom Hlasu-SD je podľa politológa aj to, že Pellegrini sa podvedome štylizuje do úlohy budúceho premiéra, čo môže byť nešťastné, pretože jeho voliči si môžu pomyslieť, že dajú hlas radšej niekomu inému.