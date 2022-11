Trendy a ceny inštalácie klimatizácií v roku 2022

Najpopulárnejšie typy klimatizácií a ich ceny

Ceny montáže v závislosti od miesta montáže klimatizácie

28.11.2022 (Webnoviny.sk) - Na online platforme daibau.sk existuje jedna z najväčších verejne dostupných zbierok cien stavebných prác a služieb. Pripravili cenovú analýzu klimatizácií, ktorá vám môže pomôcť pred začiatkom vykurovacej sezóny v roku 2022.Ceny klimatizácií sa vo všeobecnosti líšia v závislosti od výkonu klimatizácie, typu klimatizácie a samozrejme od výrobcu. Analýzou získaných údajov sme zistili, že najpopulárnejším typom klimatizácie na Slovensku je splitový systém s jednou vonkajšou a jednou vnútornou jednotkou. Ak zoberieme do úvahy aj výkon tepelných čerpadiel, zistíme, že ľudia najviac vyhľadávajú klimatizácie s výkonom 2,5 Kw. Druhá najžiadanejšia klimatizácia je klimatizácia s výkonom 3,5 kW. Pokiaľ ide o ceny, porovnali sme najbežnejšie splitové klimatizácie s výkonom 2,5 kW a 5 kW vrátane montáže.Z cenovej analýzy vyplýva, že klimatizácie s výkonom 2,5 kW vrátane montáže stoja od 800 do 960 EUR. Najžiadanejšie klimatizácie s výkonom 3,5 kW stoja od 1300 do 1500 EUR vrátane montáže. Klimatizácie s výkonom 5 kW stoja 1500 až 1700 EUR.Keď sa rozhodnete pre kúpu klimatizačného zariadenia, skontrolujte si, aký chladiaci alebo vykurovací výkon potrebujete, pretože príliš malé alebo príliš veľké zariadenie bude znamenať vyššie náklady. Klimatizáciu je potrebné pravidelne udržiavať. Pre kvalitu vzduchu a optimálny výkon sa odporúča každoročný servis klimatizácie, ktorý stojí okolo 100 EUR. Ceny jednotlivých modelov a typov klimatizácií si môžete pozrieť v našom cenníku klimatizácií Overili sme si aj to, ako sa pohybujú ceny montáže klimatizácií v jednotlivých mestách na Slovensku. Rozdiel je badateľný. Montáž klimatizácie s výkonom 2,5 kW v Košiciach stojí 200 EUR. Za montáž klimatizácie v Žiline treba zaplatiť 200 EUR. V Bratislave je cena o niečo vyššia – 350 EUR.Ako sa pohybujú ceny inštalácie klimatizácií v Rakúsku, Srbsku a Slovinsku?Aby sme mali lepší prehľad, porovnali sme ceny inštalácie klimatizácií v zahraničí a toto sú výsledky výskumu. Pokiaľ ide o Rakúsko a ceny za kúpu a montáž splitových klimatizácií, tie sa pohybujú od 2 500 do 6 000 EUR za klimatizácie s výkonom 2,5 kW, 3 000 až 7 000 EUR stoja klimatizácie s výkonom 3 kW. Montáž klimatizácie v Rakúsku stojí 1 500 až 2 500 EUR bez ohľadu na miesto montáže, za servis klimatizácie treba zaplatiť 200 až 450 EUR a za plnenie klimatizácie 300 až 400 EUR, čo je v porovnaní so Slovenskom omnoho viac. Srbsku sú ceny omnoho nižšie ako v Rakúsku. Splitová klimatizácia na kľúč s výkonom 2,5 kW stojí v Srbsku 350 až 550 EUR. Za klimatizáciu s výkonom 5 kW treba zaplatiť 650 až 700 EUR. Pokiaľ ide o montáž klimatizácie, existujú určité rozdiely. V Srbsku za montáž treba vyčleniť 50 až 120 EUR. Servis klimatizácií v celej krajine stojí 35 až 80 EUR. Slovinsko má tiež dostupnejšie ceny. Montáž klimatizácie s jednou jednotkou v Ľubľane Kranji alebo Domžale stojí 240 až 270 EUR, v Celji a okolí od 200 EUR do 240 EUR. Montáž klimatizácie je lacnejšia na pobreží ( Portorož Koper ), ceny sa pohybujú v rozmedzi od 150 do 220 EUR.Informačný servis