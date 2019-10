Trendy bývania odrážajú atmosféru doby

Smart riešenia

Ekologické domy

23.10.2019 (Webnoviny.sk) -Pri riešeniach našich obydlí odborníci v poslednom období stále menej preferujú zložitosť či násilnú gráciu. Začínajú prevažovať jednoduché línie, a prirodzenosť a to vo farebnosti ako i materialite. V interiéroch častejšie vidíme drevo, betón, tehlu, bielu omietku. "Stále viac vyhľadávaná je tzv. pravdivá materialita," hovorí Jozef Bátor, z architektonického štúdia YOUNG.Sarchitekti. "Trendom je veci nezakrývať, ale naopak nechať ich odkryté v prirodzenej farbe či štruktúre. Aj pri rekonštrukciách interiérov sťahujeme nánosy doby, odkrývame napríklad poctivé uloženie tehál či stropy." Tento trend sa týka aj moderných stavieb. Podľa Jozefa Bátora je momentálne trend vracania sa k utilitárnym riešeniam, prirodzené drevo sa nesnažíme farbiť a taktiež nechceme všetko zakrývať. Pokojne môžeme, hlavne v občianskych budovách, priznať betónový strop aj s kabelážou a vzduchotechnikou. Pekným výtvarným prvkom v interiéri je aj stena z tehál bez omietky alebo liata podlaha. "Veľa ľudí hľadá v súčasnosti pri tvorbe svojho interiéru charakter. Teda niečo, čo ich charakterizujev čom sa cítia dobre a pohodlne. A tak je to správne," dopĺňa Jozef Bátor.Toto všetko sa samozrejme nevylučuje s tým, že aj do prirodzených interiérov aplikujeme smart prvky. Stále viac ľudí chce mať pod kontrolou všetko, čo sa deje v ich domácnosti. Chcú mať pritom komfort a možnosť sledovať či riadiť domácnosť prostredníctvom mobilného telefónu. Medzi bežné technológie začína patriť zapnutie vykurovania pred príchodom domov na základe vonkajšej teploty, automatické zatieňovanie okien či zamykanie dverí, kamerové systémy. Klimatizácia a jej diaľkové ovládanie sa už považuje takmer za samozrejmosť. "Existujú aj omnoho extrémnejšie riešenia," hovorí Jozef Bátor. "Napríklad je možné online sledovanie vašej chladničky a podľa toho dokúpiť chýbajúce potraviny." Inteligentné domácnosti sú čoraz viac populárne aj podľa Prvej stavebnej sporiteľne. "Tento trend sledujeme aj pri komunikácii s klientmi, ktorí plánujú rekonštruovať alebo budovať nehnuteľnosť so smart prvkami,” hovorí Radovan Slobodník z Prvej stavebnej sporiteľne. Na trhu je dnes viacero možností od smart bezpečnostných dverí až po inteligentné prvky v domácnosti, ktoré dokážu zvyšovať komfort i bezpečnosť bývania. "Stavebné sporenie je, samozrejme, pripravené poskytnúť klientovi financovanie aj na tento účel. "Ak preferujete ekologický dom, nemusíte podľa odborníkov siahať nevyhnutne po všetkých najmodernejších technológiach. Existujú riešenia, ktoré úplne prirodzene používali už naši predkovia. "Veľmi často využívame princíp tzv. Sokratovho domu,” vysvetľuje Jozef Bátor z architektonického štúdia YOUNG.Sarchitekti. "V hlavných denných častiach domu z exterérovej strany vykonzolujeme, teda prekryjeme priestor nad oknami. V lete, tým že je slnko vysoko sa tak zamedzí slnečným lúčom nahrievať presklenné plochy a v zime, keď je slnko nižšie, nepotrebujem toľko energie na vykurovanie.” Oslovenie architekta už pri rozhodovaní sa o kúpe toho ktorého pozemku je veľmi dôlezitá vec. "Riešiť treba hlavne orientáciu voči svetovým stranám a organizácia miestností tak, aby sme mali čo najviac prirodzených solárnych ziskov,” dodáva Jozef Bátor.Aj prerábku starého domu na dom s čiastočne pasívnym štandardom je možné financovať prostredníctvom úveru. "Najviac žiadaný je úver bez založenia nehnuteľnosti až do výšky 50 000 eur, " hovorí Radovan Slobodník z Prvej stavebnej sporiteľne. Ak však hovoríme o výstavbe ekologických, resp. pasívnych domov, tu už je nevyhnutné zvoliť úver so záložným právom. Je však možné tzv. postupné financovanie. "To znamená, že klient na začiatku procesu zakladá pozemok ako zábezpeku k úveru na výstavbu domu. A následne sú z úveru vyplácané jednotlivé tranže na základe toho, ako sa dom stavia.”Nech sa už rozhodnete pri rekonštrukcii či stavbe domu pre akékoľvek riešenie, dôležité je nezabudnúť na jeho funkčnosť. "Dobrá vec nemusí kričať, ani na seba upozorňovať. Najpodstatnejšia je jeho pravdivosť, funkčnosť a autentický charakter,” dodáva architekt Jozef Bátor.Inzercia