Trendy v prevádzkach hovoria jasne: zákazník potrebuje zážitok, prevádzky lídrov

Veľké zmeny v gastro segmente

Situácia spoza baru

HEINEKEN Slovensko zmenil obchodných zástupcov na Business developerov

9.10.2024 (SITA.sk) -Slovenský gastro sektor prechádza zásadnou transformáciou. Pandémia, inflácia či vyššie náklady výrazne ovplyvnili spotrebiteľské návyky, pričom mladá generácia priniesla do tohto procesu nové očakávania. Zákazníci kedysi navštevovali reštaurácie a kaviarne pravidelne, dnes sú opatrnejší a viac premýšľajú nad výberom. V minulosti bola rozhodujúcim faktorom pri výbere podniku nízka cena, dnes hostia očakávajú viac. Kladú dôraz na kvalitu, originalitu a hlavne jedinečný zážitok. "Časy, kedy stačilo hosťom ponúknuť pivo, v neupravenom prostredí, sú nenávratne preč. Dnešní zákazníci, najmä mladá generácia, hľadajú viac než len uspokojenie smädu. Kladú dôraz na celkový zážitok. Chcú, aby ich návšteva podniku bola príjemná od začiatku do konca. To znamená nielen kvalitné pivo, ale aj príjemnú atmosféru a profesionálnu obsluhu," vyjadruje sa k preferenciám mladej generácieZmena preferencií zákazníkov si podľa Fegyveresa vyžaduje neustále zlepšovanie služieb. Zamestnanci prevádzok musia byť schopní prispôsobiť sa novým trendom a poskytovať zákazníkom personalizovaný zážitok. To znamená, že personál okrem odborných znalostí, napríklad ako najlepšie načapovať pivo, musí rozvíjať aj svoje komunikačné a sociálne zručnosti. Navyše potrebuje dobrých lídrov, ktorí im zabezpečia motivujúce prostredie. Tak isto manažéri podnikov potrebujú zmeniť svoje návyky spolu s tým, ako sa menia trendy. Mali by vedieť prevziať zodpovednosť za celú prevádzku a vystúpiť zo svojich zaužívaných koľají. Fegyveres dodáva: "Majitelia a prevádzkari podnikov, hlavne v nižšej kategórii, by si mali priznať, že návštevnosť podniku je hlavne o ich snahe a schopnostiach. Ak je trendom napríklad vyhľadávanie nefajčiarskych podnikov, mali by mať odvahu meniť zaužívané pravidlá a mali by svoju prevádzku prispôsobiť. Tak isto je dôležité, aby vedeli ohodnotiť snahu svojich zamestnancov, aby tí pracovali v prostredí, ktoré ich motivuje a baví."Majitelia či zamestnanci prevádzok, ktorí sú ochotní učiť sa novým veciam a zlepšovať svoje zručnosti, sú pre HoReCa segment kľúčoví. Práve pre nich spoločnosť HEINEKEN Slovensko pripravila rôzne možnosti vzdelávania. Či už ide o rekvalifikačné kurzy alebo Školu čapovania, pravidelná práca na sebe samom je dôležitým krokom k úspechu. S rozbehnutím podnikania s radosťou pomôžu Business developeri spoločnosti HEINEKEN Slovensko. V porovnaní s obchodnými zástupcami ostatných spoločností nemajú na starosti iba prijímanie objednávok či reklamácie. Zaisťujú komplexné poradenstvo ohľadne biznisu a okrem odporúčaní pre vzdelávanie, napríklad cez Horeca Academy, vedia poradiť aj s digitálnou komunikáciou, s ktorou majú hlavne staršie prevádzky veľký problém."Žijeme v dobe, kde nestačí v podniku vylepiť plagát a postaviť pred dvere stojan s cenou piva. Zákazníka treba prilákať aj cez sociálne siete a okrem toho si ho treba vedieť udržať. Lojalita sa buduje časom a to skvelým servisom, komunikáciou a špeciálnymi akciami. Práve s touto komplexnou komunikáciou vedia pomôcť naši Business developeri, stačí sa na nich obrátiť" vysvetľuje formu pomoci prevádzkam Fegyveres.Slovenský gastro sektor čelí výzve, ako uspokojiť rastúce nároky zákazníkov a tejto téme sa venovala aj konferencia "Akadémia piva: Ako dostať ľudí za obe strany výčapu?", organizovaná spoločnosťami HEINEKEN Slovensko a SME konferencie, 8. októbra v Trnave. O aktuálnej situácii v HoReCa segmente diskutovali pozvaní odborníci a taktiež návštevníci konferencie – zamestnanci HoReCa. Téma nových trendov v gastre bude pokračovať aj na ďalšej konferencii 22. októbra v Aquacity Poprad Informačný servis