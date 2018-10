Tréner Anglicka sa vraj dohodol na predĺžení zmluvy do MS 2022

Na snímke tréner futbalistov Anglicka Gareth Southgate. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 4. októbra (TASR) - Tréner Gareth Southgate by mal pokračovať pri kormidle anglickej futbalovej reprezentácie až do konca MS 2022 v Katare. Podľa britských médií sa s predstaviteľmi Anglickej fubalovej asociácie (FA) ústne dohodol na predĺžení spolupráce, na papier by to mali dať ešte pred nedeľňajším zrazom národného tímu v Bristole.Southgate dokázal na tohtoročnom svetovom šampionáte v Rusku priviesť národné mužstvo až do semifinále. Podľa Sky Sports mu nový kontrakt garantuje zvýšenie platu až o 50 percent. Angličanov čaká v rámci Ligy národov 12. októbra duel s Chorvátskom v Rijeke bez prítomnosti divákov, o tri dni neskôr sa predstavia v Seville proti Španielom.