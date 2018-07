Tréner Anglicka Southgate pred zápasom s Kolumbiou: Duel dekády

Na snímke tréner futbalistov Anglicka Gareth Southgate oslavuje víťazstvo 6:1 v zápase základnej G-skupiny MS vo futbale Anglicko - Panama v ruskom meste Nižnij Novgorod 24. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Osemfinále:

KOLUMBIA - ANGLICKO, utorok 3. júla, 20.00 SELČ, Moskva (Štadión Spartaka)

hlavný rozhodca: Mark Geiger (USA)



predpokladané zostavy:



Kolumbia: Ospina - Arias, D. Sanchez, Mina, Mojica - C. Sanchez, Uribe - Ju. Cuadrado, Quintero, Muriel - Falcao

Anglicko: Pickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier, Alli, Henderson, Lingard, Young - Sterling, Kane

Moskva 3. júla (TASR) - Posledné osemfinále 21. MS bude v utorok od 20.00 SELČ na štadióne moskovského Spartaka záležitosťou futbalistov Kolumbie a Anglicka. Angličania od roku 1966, v ktorom získali ich jediný titul majstrov sveta, vyhrali na MS vo vyraďovacej fáze len päť duelov. "Los Cafeteros" pred štyrmi rokmi v Brazílii prenikli do štvrťfinále a minimálne rovnakú métu majú v merku aj v Rusku.Anglicko naposledy uspelo vo vyraďovacej fáze MS v roku 2006. V Rusku v G-skupine zdolalo Tunisko 2:1 a Panamu 6:1 aj vďaka piatim gólom priebežne najlepšieho strelca šampionátu Harryho Kanea. Potom ale s ôsmimi náhradníkmi prehralo 0:1 v boji o prvé miesto v tabuľke s Belgickom, ktoré nasadilo deväť náhradníkov. Do "ľahšej" vetvy pavúka sa ale dostali Angličania, ich ofenzívny stredopoliar Dele Alli však poprel, že by to bol úmysel. "citovala ho agentúra DPA.dodal.uviedol tréner Anglicka Gareth Southgate, ktorý tiež rázne obhajoval absenciu kanoniera Kanea proti "červeným diablom":Kolumbia vo vzájomných zápasoch Angličanov ešte nikdy nezdolala. Jej argentínsky tréner Jose Pekerman má starosti najmä s najlepším strelcom MS 2014 Jamesom Rodriguezom. Toho trápi zranenie lýtka zo zápasu so Senegalom, netrénoval a jeho štart je viac ako otázny. Juhoameričania vyhrali H-skupinu, hoci na úvod v oslabení podľahli Japonsku 1:2. Triumf 3:0 na Poľskom a 1:0 nad Senegalom ich ale katapultoval do osemfinále.povedal kolumbijský stredopoliar Carlos Sanchez a dodal:Zápas povedie hlavný rozhodca Mark Geiger z USA, v priamom prenose ho bude vysielať RTVS na Jednotke. Jeho víťaz sa vo štvrťfinále stretne v sobotu 7. júla v Samare (16.00) proti úspešnejšiemu z dua Švédsko - Švajčiarsko.