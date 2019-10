Tréner Bokroš nahradil v Martine Spišiaka, skončil aj Somík

Na archívnej snímke tréner Ernest Bokroš. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Martin 18. októbra (TASR) - Vedenie slovenského hokejového HK VITAR Martin angažovalo na pozíciu hlavného trénera Ernesta Bokroša. Skúsený kormidelník nahradil Róberta Spišáka, ktorý v klube skončil pre nie ideálny herný prejav mužstva. Premiéru v novom klube absolvuje v piatkovom zápase 13. kola Slovenskej hokejovej ligy, v ktorom sa Martinčania predstavia v Spišskej Novej Vsi.Martinčania odohrali zatiaľ 12 zápasov, v ktorých získali 23 bodov. Na lídra druhej najvyššej súťaže Bratislavu Capitals strácajú 6 bodov. Dôvodom zmeny na poste trénera preto nebolo postavenie v tabuľke, ale herný prejav mužstva.poznamenal riaditeľ klubu Milan Murček.Spoločne so Spišiakom skončil aj jeho asistent Radovan Somík, ktorý sa rozhodol viac sústrediť na prácu pre SZĽH. Bokroš prišiel do Turca s cieľom priblížiť mužstvo k postupu do najvyššej súťaže.uviedol Murček.