Tréner Brazílie Tite po triumfe nad Srbmi: Stále sa zlepšujeme

Na archívnej snímke Tite. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 28. júna (TASR) - Brazílski futbalisti vo svojom poslednom vystúpení v E-skupine opäť o niečo zlepšili svoj výkon, Srbsko zdolali 2:0 a nakoniec postúpili z prvého miesta tabuľky. V osemfinále majstrovstiev sveta 2018 narazia na Mexiko. Naopak, zverenci trénera Mladen Krstajiča tak opúšťajú turnaj ešte pred jeho vyraďovacou fázou.citoval portál fifa.com trénera brazílskej reprezentácie Titeho.Strelec víťazného gólu Paulinho chce v každom zápase pomôcť tímu bez ohľadu na to, či skóruje alebo nie.povedal dôležitý článok brazílskeho stredu poľa.Srbsko potrebovalo v moskovskej Otkrytie Aréne malý futbalový zázrak. Na postup medzi 16 najlepších mužstiev MS 2018 potrebovalo "kanárikov" zdolať, no bola to Brazília, ktorá udávala tempo hry v podstate počas celého zápasu.uviedol srbský kouč Mladen Krstajič."Selesao" vyhralo pod vedením Titeho už devätnástykrát z 24 stretnutí. V osemfinálovom súboji nastúpia Brazílčania v pondelok 2. júla o 16.00 SELČ proti Mexiku.