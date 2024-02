Tréner Calzona má prvú výhru na lavičke SSC Neapol, hetrikom sa blysol Osimhen (video)

Osimhen ako Maradona a Sallustro

29.2.2024 (SITA.sk) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona , ktorý je zároveň koučom talianskeho klubu SSC Neapol, zaznamenal prvú výhru po príchode pod Vezuv. Obhajca minuloročného titulu zvíťazil pod jeho taktovkou v dohrávke 21. kola Serie A na pôde Sassuola 6:1.„Dnes sme potrebovali presvedčivý výkon a ten sme ukázali. Hrali sme solídne po taktickej stránke a v tomto štýle musíme pokračovať. Od chlapcov som videl vynaloženie maximálneho úsilia. Verím, že konečne našli samých seba. Naznačuje to správny tímový duch, ktorý sme takisto ukázali," povedal Calzona pre oficiálny web SSC Neapol.Streleckým ťahúňom Neapola bol Nigérijčan Victor Osimhen, ktorý zaznamenal hetrik. Dvadsaťpäťročný útočník má v aktuálnej sezóne na konte už 11 ligových gólov.Stal sa iba tretím hráčom v histórii Neapola, ktorý zaknihoval dvojciferný počet presných zásahov v štyroch sezónach po sebe. Pred ním to dokázali iba Diego Armando Maradona a Attila Sallustro.„Osimhen sa vracia na svoju úroveň spred Afrického pohára národov. Turnaj bol pre neho vyčerpávajúci po fyzickej i psychickej stránke. Dostal sa do dobrej kondície a hral dobre," zhodnotil 55-ročný kouč.Dvomi presnými zásahmi Osimhenovi sekundoval Gruzínec Kviča Kvaracchelia a jedným gólom k najvyššej výhre „Partenopei“ prispel kosovský stopér Amir Rrahmani.Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka odchádzal z ihriska v 80. minúte duelu. Neapol aj napriek zisku troch bodov ostal v tabuľke Serie A na priebežnej deviatej priečke. Na ôsme Lazio Rím však strácajú zverenci kouča Calzoneho iba jeden bod.Líder tabuľky milánsky Inter uspel v lombardskom derby proti Atalante Bergamo. S lokálnym rivalom zvíťazil v dohrávke 21. kole Serie A jednoznačne 4:0. Zverenci trénera Simoneho Inzaghiho neprehrali už dvadsiaty ligový duel za sebou a pred druhým Juventusom Turín majú v tabuľke talianskej najvyššej futbalovej súťaže už 12-bodový náskok.Milánčania v ligovej sezóne 2023/2024 zaznamenali už 67 strelených gólov. „Nerazzurri“ tak disponujú najproduktívnejšou ofenzívou v top piatich európskych ligách.