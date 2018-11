Tréner Chelsea Londýn má eminentný záujem o nášho reprezentanta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 22. novembra (TASR) - Do boja o slovenského futbalistu Milana Škriniara vstúpila Chelsea Londýn. Podľa britského denníka The Sun dal majiteľom Interu Miláno požiadavku na získanie reprezentačného obrancu tréner "Blues" Maurizio Sarri.Sarri údajne nie je spokojný s obrannou hrou svojho mužstva a chce ju v januárovom prestupovom termíne omladiť. Za Škriniara je podľa The Sun ochotný zaplatiť 70 miliónov libier.