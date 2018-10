Tréner D'Anna doplatil na zlý štart, skončil na lavičke Chieva

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Verona 9. októbra (TASR) - Vedenie talianskeho futbalového klubu Chievo Verona odvolalo Lorenza D'Annu z pozície hlavného trénera. K tomuto kroku sa odhodlalo dva dni po prehre v zápase 8. kola Serie A na pôde AC Miláno (1:3).Pre Chievo to bola už šiesta prehra z ôsmich stretnutí. Klubu z Verony absolútne nevyšiel štart do novej sezóny, dokázal v nej uhrať iba dve remízy a na konte má mínus jeden bod, keďže mu ešte v septembri odpočítali tri body pre podvody v účtovných dokladoch.Bývalý kapitán Chieva D'Anna zasadol na trénerskú stoličku v apríli, keď nahradil odvolaného Rolanda Marana. Mužstvu pomohol k záchrane v najvyššej súťaži, keď sezónu zakončilo tromi víťazstvami a obsadilo konečné 13. miesto. Podľa médií na Apeninskom polostrove by D'Annu mohol nahradiť vo funkcii bývalý tréner talianskej reprezentácie Gian Piero Ventura, ako možného nástupcu uvádzajú aj niekdajšieho kouča Chieva Giuseppeho Iachiniho.