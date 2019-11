Tréner Emery možno nasadí Xhaku už v sobotu proti Southamptonu

Švajčiarsky hráč Granit Xhaka, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 21. novembra (TASR) - Bývalý kapitán Granit Xhaka by sa mohol vrátiť do zostavy londýnskeho Arsenalu v sobotnom stretnutí najvyššej anglickej futbalovej súťaže so Southamptonom. Pripustil to tréner Unai Emery, ktorý vzal švajčiarskemu stredopoliarovi kapitánsku pásku za rozhnevanú reakciu na striedanie v októbrovom zápase proti Crystal Palace.citovala Emeryho agentúra DPA.