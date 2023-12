Tréner Feneš má v nominácii Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov zatiaľ 28 hráčov

Dvaja hráči prídu priamo do Švédska





Prvý duel na MS odohrajú Slováci 26. decembra o 12.00 h proti Čechom. Následne ich v základnej skupine čakajú ešte Švajčiari, Nori a Američania.





Pozitívny pocit z kempu





Nominácia slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov



na záverečný kemp pred MS tejto vekovej kategórie vo švédskom Göteborgu



Brankári: Rastislav Eliáš, Adam Gajan, Samuel Urban



Obrancovia: Richard Baran, Jakub Chromiak, Jozef Viliam Kmec, Marián Moško, Dávid Nátny, Milan Pišoja, Luka Radivojevič, Maxim Štrbák, Boris Žabka



Útočníci: Peter Cisár, Alex Čiernik, František Dej, Dalibor Dvorský, Samuel Honzek, Roman Kukumberg, Patrik Masnica, Filip Mešár, Martin Mišiak, Juraj Pekarčík, Servác Petrovský, Peter Repčík, Markus Suchý, Adam Sýkora, Alex Šotek, Adam Žlnka



17.12.2023 (SITA.sk) - Na majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov , ktoré sa od 26. decembra do 5. januára uskutočnia vo švédskom Göteborgu, odletí dovedna 26 slovenských reprezentantov a 11 členov realizačného tímu.Ako referuje web hockeyslovakia.sk, priamo v dejisku šampionátu sa k slovenskému tímu pripoja ešte obranca Marián Moško , útočník Adam Sýkora a asistent trénera Scott Moser „Vo Švédsku budeme mať v prvom týždni k dispozícii troch brankárov, deväť obrancov a šestnásť útočníkov. Na súpisku môžeme zapísať 20 hokejistov a troch brankárov. Ďalších troch hráčov si môžeme nechať ako zdravých náhradníkov v zálohe pre prípad, že by sa niekto z tímu zranil a nemohol by v šampionáte pokračovať. V takom prípade môžeme na základe regúl Medzinárodnej hokejovej federácie urobiť zmenu na súpiske a zraneného hráča nahradiť zdravým náhradníkom," vysvetlil hlavný kouč Ivan Feneš Z aktuálneho počtu 28 hráčov tak trénerský štáb bude musieť vyškrtnúť pred štartom turnaja dve mená. Dvadsiatka absolvovala v uplynulom týždni päťdňový prípravný kemp vo Zvolene, pričom od stredy mali tréneri k dispozícii kompletný menoslov hráčov. V piatok sa s nimi rozlúčili a opätovne sa zídu v nedeľu večer v Bratislave.Na zraz už nedorazí brankár Šichatbudin Gadžiev, ktorého trénerský štáb vyradil z nominácie. Tréner Feneš tvrdí, že je spokojný s kempom vo Zvolene.„Kemp musíme hodnotiť veľmi pozitívne. Bol asi najkvalitnejší, aký sme absolvovali za posledné roky. Zárukou kvality boli všetci hráči, ktorí do Zvolena prišli. Týždeň ukázal, že sú pripravení veľmi dobre. Máme z toho pozitívny pocit,“ dodal kouč „slovenskej dvadsiatky".Slováci budú mať vo Švédsku tréningový stan v meste Kungsbacka, vzdialenom približne 30 kilometrov od Göteborgu. Pred šampionátom stihnú odohrať ešte dve prípravné stretnutia - prvé už v utorok 19. decembra o 18.30 h v Halmstade proti Fínom a druhé v piatok 22. decembra o 19.00 h v Mölndale proti Nemcom.