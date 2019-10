Tréner futsalistov nominoval na 1. fázu kvalifikácie 5 hráčov z Česka

Ilustračná snímka. Foto: TASR Roman Hanc Foto: TASR Roman Hanc

Nominácia SR na 1. fázu kvalifikácie MS 2020:



brankári: Richard Oberman (MIMEL Lučenec), Peter Brndiar (FOFO Bratislava 1984), Milan Herko (MŠK Žilina)



hráči: Tomáš Drahovský, Gabriel Rick (obaja AC Sparta Praha), Martin Doša (ERA-PACK Chrudim), Matúš Kyjovský (MIBA Banská Bystrica), Daniel Čeřovský (MIMEL Lučenec), Patrik Zaťovič, Matúš Šefčík (obaja MŠK Žilina), Peter Kozák (FK Inerobal Plzeň), Martin Směřička (SK Slavia Praha), Dušan Rafaj (FOFO Bratislava 1984), Marián Hudek, Patrik Krištofík (obaja ŠK Makroteam Žilina)



náhradníci: Erik Klema, Anton Brunovský (obaja MIMEL Lučenec), Martin Péchy (MIBA Banská Bystrica), Peter Haľko (FOFO Bratislava 1984), Marko Hudaček (VfL Hohenstein-Ernstthal), Peter Štefaňák (4FSC Bratislava), Martin Štrbák, Dominik Ostrák (obaja MŠK Žilina), Vojtech Turek (ASD Bisceglie 1990)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. októbra (TASR) - Slovenská futsalová reprezentácia má pred sebou záverečnú fázu prípravy pred zápasmi hlavnej fázy kvalifikácie na majstrovstvá sveta, ktoré sa v roku 2020 uskutočnia v Litve (12. septembra - 4. októbra). Zverenci reprezentačného trénera Mariána Berkyho sa od piatka budú pripravovať v Lučenci a v pondelok odletia z Viedne do dejiska kvalifikačného turnaja v azerbajdžanskom Baku. Tam sa Slováci v konkurencii domáceho favorita, Čiernej Hory a Moldavska pobijú o dve postupové miesta do elitnej fázy kvalifikácie.Slováci sa stretnú postupne s Čiernou Horou (23. októbra), Moldavskom (24. októbra) a Azerbajdžanom (26. októbra). Elite Round sa bude hrať budúci rok v termíne 28. január až 2. február, 16 tímov bude hrať v štyroch kvalifikačných skupinách. Až víťazi týchto kvalifikačných skupín sa prebojujú na svetový šampionát. Štyri tímy z druhých miest budú bojovať ešte v následnom play off (9. a 12. apríla 2020) o zostávajúce dve miestenky.V nominácii SR je päť hráčov pôsobiacich v českej lige na čele s najlepším futsalistom SR Tomášom Drahovským zo Sparty Praha, zvyšných desať tvoria hráči zo slovenských klubov. Informoval oficiálny web Slovenského Futsalu.