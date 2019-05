Tréner Gattuso a športový riaditeľ Leonardo opúšťajú AC Miláno

Gennaro Gattuso, archívna snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miláno 28. mája (TASR) - Gennaro Gattuso nebude pokračovať na lavičke talianskeho futbalového klubu AC Miláno. Štyridsaťjedenročný tréner potvrdil svoj odchod po tom, čo "rossoneri" skončili v Serii A na piatom mieste a nepodarilo sa im kvalifikovať do Ligy majstrov 2018/19. Podľa agentúry DPA mal jeho koniec oficiálne potvrdiť klub ešte v utorok.Hráči AC síce vyhrali záverečné štyri stretnutia v ligovom ročníku, v nedeľu na pôde S.P.A.L. triumfovali 3:2, no miestenka do LM im unikla. Od štvrtého tímu v tabuľke, mestského rivala Interu, ich delil iba bod. Klub tak bude v nadchádzajúcej pohárovej sezóne účinkovať len v Európskej lige UEFA.povedal Gattuso pre denník La Repubblica.Gattuso trénoval v milánskom klube od mája 2017 najprv mládežnícky tím, A-tím viedol od novembra 2017, keď na lavičke nahradil Vincenza Montellu. Okrem bývalého dlhoročného stredopoliara AC odchádza z klubu podľa talianskych médií aj športový riaditeľ Leonardo, niekdajší Gattusov spoluhráč v AC.