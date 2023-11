Tréner Guľa končí na lavičke klubu DAC 1904 Dunajská Streda, neodchádza však sám

Adrián Guľa prišiel do Dunajskej Stredy po pôsobení v poľskej Wisle Krakov, predtým viedol Viktoriu Plzeň a v rokoch 2018 až 2020 stál na lavičke slovenskej reprezentácie do 21 rokov. Najväčšie úspechy v trénerskej kariére dosiahol ako kouč MŠK Žilina , ktorý v sezóne 2016/2017 dotiahol k zatiaľ poslednému majstrovskému titulu.V roku 2015 sa so „šošonmi" dostal do play-off Európskej ligy. Pred päťročným pôsobením v Žiline bol Guľa v rokoch 2009 až 2013 trénerom AS Trenčín , s ktorým v roku 2011 postúpil do najvyššej súťaže a o dva roky neskôr získal s mužstvom ligový bronz.Guľa bol 29. hlavným koučom DAC v najvyššej súťaži, jeho nástupca bude tridsiaty. Pred ním bol trénerom klubu Portugalčan Joao Janeiro, ktorý bol v klube po odvolaní Antala Németha od novembra 2021 do konca mája 2022.