Tréner Guľa reprezentácie do 21 rokov nominoval na Taliansko a Island

Bratislava 28. augusta (TASR) - Tréner slovenskej reprezentácie do 21 rokov Adrián Guľa nominoval na septembrový asociačný termín troch futbalistov, ktorí tento rok prestúpili do Talianska. Jeho zverenci sa vo štvrtok 6. septembra stretnú v prípravnom zápase v Dunajskej Strede práve s talianskymi rovesníkmi (18.30), o päť dní neskôr odohrajú duel kvalifikácie ME 2019 na Islande (17.30 SELČ).Obranca Dávid Hancko pôsobí vo Fiorentine, útočník Samuel Mráz si cez víkend v drese Empoli pripísal hneď pri debute premiérový gól v Serii A.povedal Guľa. V druhej najvyššej súťaži je v kádri Brescie ďalší bývalý hráč MŠK Žilina Nikolas Špalek.Vo výbere Guľu, ktorý zamieril k národnej dvadsaťjednotke zo Žiliny, figurujú dvaja súčasní futbalisti MŠK: stredopoliar Miroslav Káčer a útočník Róbert Boženík:Do 24-člennej nominácie sa dostal aj záložník nemeckej Borussie Mönchengladbach László Bénes, ktorý v predsezónnej príprave utrpel zranenie, no už trénuje naplno:Zdravotný stav neumožnil prísť obrancovi Sigmy Olomouc Jurajovi Chvátalovi ani stredopoliarovi pražskej Slavie Jakubovi Hromadovi.Mladí Slováci majú naplánovaný zraz v nedeľu 2. septembra o 15.00 h v Šamoríne.povedal Guľa po zverejnení svojej prvej nominácie v tejto kategórii. Od nástupu do funkcie zatiaľ viedol mužstvo do 20 rokov.Tímu SR 21 patrí v 2. skupine druhé miesto so ziskom 12 bodov za suverénnym Španielskom. Z tabuľky druhých poputujú do baráže štyri najlepšie reprezentácie z deviatich skupín. Októbrové záverečné duely sú na programe 12. októbra doma proti Estónsku a 16. októbra v Severnom Írsku. To má na tretej priečke jedenásť bodov:Marek Rodák (Rotherham United), Adam Jakubech (OSC Lille), Dominik Greif (ŠK Slovan Bratislava)Andrej Kadlec (FC Spartak Trnava), Denis Vavro (FC Kodaň), Martin Šulek (AS Trenčín), Richard Križan (FC Nitra), Adam Laczkó (ŠK Slovan Bratislava), Dávid Hancko (ACF Fiorentina), Michal Sipľak (Cracovia Krakov)László Bénes (Borussia Mönchengladbach), Filip Lesniak (BK Aalborg), Milan Dimun (Cracovia Krakov), Miroslav Káčer (MŠK Žilina), Christián Herc (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Jozef Urblík (Vysočina Jihlava), Andrej Fábry (FC Nitra), Nikolas Špalek (Brescia Calcio), Erik Jirka (FC Spartak Trnava), Lukáš Haraslín (Lechia Gdansk), Martin Košťál (Wisla Krakov)Samuel Mráz (FC Empoli), Tomáš Vestenický (FC Nitra), Róbert Boženík (MŠK Žilina)Martin Vantruba (Slavia Praha)Kristián Vallo, Branislav Sluka, Filip Balaj (všetci MŠK Žilina), Matej Čurma, Dalibor Takáč (obaja MFK Ružomberok), Martin Bednár (MFK Zemplín Michalovce), Matej Oravec (FC Spartak Trnava), Milan Kvocera (AS Trenčín), Ľubomír Tupta (Hellas Verona)Adrián GuľaMarián ZimenMiroslav KönigPeter BoďoLadislav KubalíkKarol BelaníkJakub KojnokZsolt FegyveresMartin NozdrovickýJuraj LudikMarek Košáň, Patrik Fedor