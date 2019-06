Tréner hádzanárov Kukučka po premiére: Nie som spokojný

Na snímke nový tréner slovenskej hádzanárskej reprezentácie mužov Peter Kukučka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Šaľa 13. júna (TASR) - Slovenskí hádzanári vstúpili do novej éry. Dánskeho trénera Heineho Ernsta Jensena v máji nahradil Peter Kukučka a v stredu absolvoval súťažný debut. Jeho zverenci síce prehrali v predposlednom vystúpení kvalifikácie ME 2020 s favorizovaným Maďarskom 20:21, ale za svoj výkon sa rozhodne nemuseli hanbiť.Slováci kvalifikáciu na šampionát už len dohrávajú, keď po prehre s Talianmi prišli aj o teoretickú šancu na postup, svojím prístupom však potešili nielen nového kormidelníka, ale i fanúšikov. Koncentrovaný a odhodlaný výkon s organizovanou obranou bol príjemným prekvapením, keďže s Kukučkom pracovali necelý týždeň. "" povedal po zápase Kukučka.Sám pozná atmosféru národného mužstva, keď v pozícii hráča absolvoval viac ako sto zápasov: "Kukučkovou hlavnou úlohou je pripraviť konkurencieschopnú reprezentáciu na majstrovstvá Európy 2022, ktoré budú organizovať Slovensko spoločne so stredajším súperom Maďarskom.uviedol pre TASR 36-ročný Kukučka.Zmena na trénerskom poste sa odrazila aj na atmosfére v šatni. Hoci hráči s trénerom "zarezávajú" iba necelý týždeň, najlepší hráč stredajšieho duelu Ľubomír Ďuriš cítil rozdiel v porovnaní s minulosťou: "Sme spolu od štvrtka, tréningy boli fajn, dávali sme dokopy systém a keď budeme pokračovať, bude to dobré. Celý zraz sa niesol v pozitívnom duchu, ja som cítil zmenu. Každý mal dobrú náladu, aj na tréningu, ale zostal koncentrovaný. To je asi najdôležitejšie a treba v tomto duchu pokračovať.Slováci uzavrú kvalifikačný cyklus na ME 2020 v nedeľu v Petrohrade proti domácemu Rusku.