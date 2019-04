Tréner hokejistov SR privítal na utorňajšom zraze už aj posily z NHL

Na snímke tréner Craig Ramsay (vpravo). Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Káder SR pred dvojzápasom Euro Hockey Challenge proti ČR:

Brankári: Marek ČILIAK (HC Kometa Brno 9/0), Július HUDÁČEK (Spartak Moskva 45/0), Denis GODLA (KalPa Kuopio 8/0)



Obrancovia: Mário GRMAN (HC Slovan Bratislava 20/0), Patrik KOCH (HC Košice 8/0), Marek ĎALOGA (Mora IK 83/9), Mislav ROSANDIČ (Mountfield HK 16/0), Michal ČAJKOVSKÝ (Dinamo Moskva 52/5), Martin ŠTAJNOCH (Norimberg Ice Tigers 27/1), Martin FEHÉRVÁRY (HV 71 22/1), Christián JAROŠ (Ottawa Senators 26/3), Andrej SEKERA (Edmonton Oilers 71/10)



Útočníci: Dávid BONDRA (HK Poprad 25/4), Dávid BUC (HC Slovan Bratislava 30/3), Samuel BUČEK (HK Nitra 4/3), Milan KYTNÁR (HKM Zvolen 16/0), Róbert LANTOŠI (HK Nitra 7/1), Adam LIŠKA (HC Slovan Bratislava 7/1), Mário LUNTER (HC'05 Banská Bystrica 4/0), Patrik SVITANA (HK Poprad 26/1), Ladislav NAGY (HC Košice 112/34), Radovan PULIŠ (HC 07 Detva 15/4), Matúš SUKEĽ (HC Slovan Bratislava 19/1), Marián STUDENIČ (Binghamton Devils - USA/AHL 2/1), Richard PÁNIK (Arizona Coyotes 37/2, Tomáš TATAR (Montreal Canadiens 47/11), Tomáš ZIGO (HC '05 Banská Bystrica 8/1).

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 23. apríla (TASR) - Trénerovi slovenskej hokejovej reprezentácie Craigovi Ramsaymu sa na utorňajšom zraze v Piešťanoch hlásili pred dvojzápasom s Českom už aj posily z NHL. Do kádra pribudli obrancovia Christián Jaroš z Ottawy Senators a Andrej Sekera z Edmontonu Oilers, v Trenčíne a Nitre budú k dispozícii aj útočníci Tomáš Tatar z Montrealu Canadiens a Richard Pánik z Arizony Coyotes. Na zraz dorazil aj brankár Marek Čiliak z Brna a štvorica finalistov z Tipsport Ligy.Po dvojzápase v Rakúsku (5:1, a 2:1 sn) vyradili generálny manažér národného tímu Miroslav Šatan a Ramsay z kádra útočníkov Michala Chovana, Rastislava Špirka, Lukáša Cingela a Martina Bakoša, skončil aj obranca Michal Sersen a brankár Andrej Košarišťan. Okrem Čiliaka a štvorice hráčov z NHL doplnili reprezentáciu útočníci Samuel Buček, Róbert Lantoši (obaja Nitra), Mário Lunter a Tomáš Zigo (obaja Banská Bystrica).Realizačnému tímu už prisľúbili účasť na šampionáte aj obranca Erik Černák z Tampy Bay Lightning a útočník Marko Daňo z Winnipegu Jets. Obaja sa zapoja do prípravy pred svetovým šampionátom v jej záverečnej fáze na budúci týždeň. Christián Jaroš si po návrate zo zámoria oddýchol a už sa nevie dočkať zápasov s Čechmi:Dvadsaťtriročný obranca odohral v tejto sezóne za "senátorov" z Ottawy 61 zápasov s bilanciou jeden gól a deväť asistencií a výraznejšie sa usadil v prvom tíme. Na farme v Belleville odohral iba jediný duel. V závere sezóny sa však zranil a zdalo sa, že jeho účasť na MS dostala trhliny.dodal Jaroš. Ako rodený Košičan bude mať na domácich MS špeciálnu motiváciu, známi a príbuzní ho už žiadajú o vstupenky.Slovenskí hokejisti zatiaľ v príprave zvíťazili v dvoch dueloch, v oboch v Rakúsku nad domácim výberom. Predtým zaknihovali prehry 0:4 so Švédskom v Topoľčanoch a neuspeli ani v dvojzápase s Nemeckom v Kaufbeurene a Garmisch-Partenkirchene (1:2 a 1:3). Najbližšie sa v rámci Euro Hockey Challenge stretnú s Českom v piatok v Trenčíne (18.00 h) a o deň neskôr v Nitre (18.00). V záverečnej príprave budú Slováci pokračovať duelom s Veľkou Britániou v Poprade (4. mája) a generálkou na MS bude súboj s Nórmi v Michalovciach (7. mája).