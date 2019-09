Tréner Kozák po triumfe nad Besiktasom: Futbal nám ukázal krásnu tvár

Na snímke tréner Slovana Bratislava Ján Kozák ml. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 20. septembra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava sa dočkali víťazstva v skupinovej fáze Európskej ligy UEFA až v ich v trinástom zápase. Štvrtkový triumf 4:2 nad Besiktasom Istanbul na novom Tehelnom poli, ktorý vydolovali dvoma gólmi v nadstavenom čase, sa ale zaradí do klubovej histórie ako jeden z najpamätnejších."Belasí" vstúpili do bojov v K-skupine EL 2019/20 najlepším spôsobom. Hoci 15-násobný turecký šampión ešte v prvom polčase otočil z 0:1 na 2:1, v tom druhom prišiel jeho kolaps a domáci troma gólmi zastavili sériu deviatich prehier v skupine EL. Slovanistom na tribúnach vytvorilo perfektnú atmosféru asi 6000 detí do 14 rokov zo škôl či futbalových klubov z celého Slovenska, keďže Slovan mal trest od UEFA a musel hrať bez divákov. Pozitívne detské emócie sa preniesli aj na plochu, kde mužstvo trénera Jána Kozáka ml. ukázalo výborný bojovný výkon a zaslúžene si do tabuľky zapísalo prvé tri body.Besiktas bol favorit, ale po obrovskej chybe nemeckého brankára Lorisa Kariusa a druhopolčasovom kolapse to nepotvrdil. Slovan ho do veľkých šancí nepustil a po vyspelom taktickom výkone ho zdolal o dva góly, ktoré padli v nadstavenom čase z kopačiek Marina Ljubičiča a Mohu. Podľa trénera Kozáka sa ale po víťazstve nad favoritom v postupovej hre nič nemení, hoci Slovan vyslal súperom jasný signál.povedal na pozápasovej tlačovke bývalý hráč klubu, ktorý na margo chyby Kariusa podotkol:Bývalý slovenský reprezentant tiež ocenil skvelú atmosféru, ktorú deti na štadióne utvorili, nechcel sa ale detailnejšie zaoberať témou chuligánov, pre ktorú má Slovan zákaz od UEFA:Tridsaťdeväťročný kouč sa snaží vždy pred, počas aj po stretnutí naplno sa koncentrovať na svoju prácu, miestami tak pôsobí až flegmaticky:Rival z Trnavy získal pred rokom v skupine EL sedem bodov, čo je najlepší výsledok slovenského klubu v európskej klubovej súťaži. Pri otázke, či si kouč Slovana trúfa tento rekord prekonať, si Kozák zachoval nadhľad: