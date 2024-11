Tréner Mourinho dostal v Turecku dištanc a pokutu za vyhlásenia o nestrannosti rozhodcov a „smradľavej“ lige

Spochybňoval nestrannosť rozhodcov

9.11.2024 (SITA.sk) - Tréner tureckého futbalového klubu Fenerbahce Istanbul José Mourinho si najbližšie ligové stretnutia svojho mužstva bude musieť pozrieť iba z hľadiska.Od disciplinárnej komisie Tureckej futbalovej federácie dostal jednozápasový dištanc a pokutu 900-tisíc tureckých lír (asi 24-tisíc eur) za vyhlásenia na adresu pomerov v tureckom futbale. Mourinho hovoril o „boji proti systému“ a naznačoval, že rozhodcovia sú voči Fenerbahce zaujatí a spochybňoval ich nestrannosť.Disciplinárka to označila za nešportové správanie a okrem spomenutého trestu mu naparila ešte jednu pokutu vo výške 58 500 tureckých lír (asi 1600 eur) za správanie voči fanúšikom súperovho tímu. Mourinho tak nesmie v nadchádzajúcom zápase tureckej Süper Lig proti Sivassporu vstúpiť do šatne svojho mužstva.Portugalský odborník mal tiež kritické vyjadrenia o tureckej lige, keď vyhlásil, že súťaž „smrdí“ a o tom, že by neprišiel trénovať do Fenerbahce, ak by mu funkcionári istanbulského klubu povedali „úplnú pravdu“ o fungovaní súťaže.Tieto kontroverzné vyjadrenia povedal Mourinho po víťazstve nad Trabzonsporom (3:2) v zápase, v ktorom Fenerbahce strelilo rozhodujúci gól až v 12. minúte nadstaveného času. V tejto ligovej sezóne 2024/2025 patrí zatiaľ tímu Fenerbahce 3. priečka s päťbodovou stratou na vedúci Galatasaray.