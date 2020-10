Tréner Ramsay chce pokračovať v nedokončenej práci, dôveru Slovákov berie ako veľký záväzok

Hlavný cieľ

Neustále zlepšovanie

Nepriaznivá situácia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay sa chce čím skôr vrátiť na Slovensko, aby pokračoval v nedokončenej práci pre slovenský hokej.Skúsený 69-ročný kouč to prezradil v rozhovore pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Vedenie zväzu na čele s prezidentom Miroslavom Šatanom pritom len v pondelok informovalo o predĺžení spolupráce s charizmatickým Kanaďanom na slovenskej striedačke. Ramsay si dôveru Slovákov váži a berie ju ako veľký záväzok.Hlavným cieľom Kanaďana je pripraviť Slovákov tak, aby sa prebojovali na ZOH 2022 do čínskeho Pekingu. Aby naplnili tieto priania, musia ovládnuť domáci kvalifikačný turnaj naplánovaný na záver leta 2022. Ich súpermi budú výbery Bieloruska, Poľska a Rakúska."Rád by som sa pri tejto príležitosti poďakoval Mirovi Šatanovi a všetkým, ktorí boli zainteresovaní a dali mi túto možnosť. Požiadali ma, aby som prišiel a pracoval opäť pre Slovenským zväz ľadového hokeja. Spolupracovať opäť s Michalom Handzušom bude ohromujúce,“ cituje Craiga Ramsayho web HockeySlovakia.sk.Skúsený kanadský tréner plánuje pokračovať v rovnakej práci, akú odvádzal pred vypuknutím pandémie koronavírusu."Ja mám v podstate vždy ten istý cieľ. A to hrať lepšie. Pokračovať v rozvoji tímu. Potrebujeme nájsť nových hráčov. Stále ísť naplno. Byť lepší. Byť silnejší. Rozvíjať našu hru. Myslím, že minulý rok sme nechali zopár vecí nedokončených. Prehra na poslednú chvíľu s Kanaďanmi a rovnako tak s Nemcami. Musíme pridať, byť silnejší. Vždy chcem, aby sa moji hráči učili, rozvíjali svoju hru a hrali lepšie. To sú ciele pre ďalšiu sezónu,“ povedal 69-ročný Kanaďan podľa webu SZĽH.Slováci mali pôvodne začať novú sezónu na novembrovom turnaji o Nemecký pohár , no SZĽH štart na tomto podujatí zrušil kvôli nepriaznivej situácii nielen na Slovensku. Po novom je v pláne začať reprezentačnú sezónu v decembri na turnaji vo Švajčiarsku."Spolu s manželkou budeme pripravení. Keď sa napriek ochoreniu objaví príležitosť, prídeme a urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som bol tým najlepším možným trénerom a aby sme urobili nejaký dobrý výsledok pre našu krajinu,“ dodal Craig Ramsay.