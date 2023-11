Tréner Šilhavý priviedol Čechov na Euro 2024, po postupe však abdikoval

Lavička či Hašek

Pôsobil neisto, zlomene, odovzdane





Jaroslav Šilhavý odkoučoval 58 duelov českej reprezentácie s bilanciou 28 víťazstiev, 10 remíz a 20 prehier. V pondelok druhýkrát priviedol výber ČR na ME.





21.11.2023 (SITA.sk) -viedol päť rokov, na ME v roku 2021 ju dotiahol až do štvrťfinále, no po spečatení postupu naoznámil svoju rezignáciu.Tréner Jaroslav Šilhavý nepovedie Čechov na turnaji v Nemecku. Po pondelkovom triumfenad výberom Moldavska v priamom prenose oznámil, že pri kormidle národného tímu končí."Aj keď teraz máme radosť, s kolegami z realizačného tímu sme sa už pred zápasom rozhodli, že ďalej pokračovať nebudeme," povedal do mikrofónu Českej televízie a pokračoval: "Tlak na nás bol chvíľami enormný, niekedy som to ani nechápal. Aj to je vec, ktorá rozhodla."Od abdikácie kouča Šilhavého síce uplynul iba krátky čas, no už v utorok by futbaloví činovníci v krajine mali riešiť vzniknutú situáciu. Podľa webu iDnes.cz sa v Česku skloňujú najmä mená Vítězslava Lavičku či Ivana Hašeka. "Chcem vysloviť spokojnosť, že sa nám podarilo naplniť cieľ prebojovať sa na majstrovstvá Európy do Nemecka. Je potrebné poďakovať sa trénerovi Jaroslavovi Šilhavému, že mužstvo na šampionát doviedol, aj za prácu, ktorú odvádzal pre futbalovú asociáciu," poznamenal šéf FAČR Petr Fousek.Vplyv na rozhodnutie trénerského tímu mala isto aj víkendová aféra trojice reprezentantov - Vladimír Coufal, Jakub Brabec a Jan Kuchta noc zo soboty na nedeľu preflámovali v olomouckom nočnom klube Belmondo. Ako pripomína iDnes.cz, rôznych káuz z či "kauzičiek" v ostatných dňoch či týždňoch pribúdalo."Hlavne trénera, ktorý bol v popredí, hustnúca atmosféra viditeľne dobehla. Svoja ťahy na ihrisku aj mimo neho často nebol schopný zreteľne vysvetľovať, do svojich vyjadrení nielen na tlačových konferenciách sa zamotával lebo odpovedal vyhýbavo, čo ho u verejnosti zrážalo. Pôsobil neisto, zlomene, odovzdane," uviedol iDnes.cz.Po októbrovej prehre v Albánsku 0:3 a triumfom nad výberom Faerských ostrovov (1:0) bol zmierený s tým, že končí. Asociácia ho vtedy podržala, pretože na zmenu počas kvalifikácie nebol dostatok času."Sobota ma poriadne ranila, to priznávam. Toto rozhodnutie už vo zrelo dlhšiu dobu. Určitý vplyv to asi malo, ale nebolo to zásadné," poznamenal Šilhavý po abdikácii na margo víkendovej aféry.