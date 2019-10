Tréner SR 17 nominoval 20 hráčov na prvú fázu kvalifikácie na Cypre

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jozef Ďurník Foto: TASR Jozef Ďurník

Program SR 17 v 1. fáze kvalifikácie ME 2020:



utorok 22. októbra: Cyprus 17 - Slovensko 17 (Larnaca, 14.00 SELČ)

piatok 25. októbra: Gibraltár 17 - Slovensko 17 (Sotira, 14.00)

pondelok 28. októbra: Francúzsko 17 - Slovensko 17 (Sotira, 14.00)



Nominácia SR 17:



brankári: Filip Baláž (AS Trenčín), Adam Danko (FK Železiarne Podbrezová)



obrancovia: Urban Mazanovský, Nicolas Šikula, Adam Gaži (všetci AS Trenčín), Richard Hečko, Alex Molčan (obaja ŠK Slovan Bratislava), Sebastián Kóša (FC Nitra), Daniel Szalma (DAC Dunajská Streda), Martin Oravec (MŠK Žilina)



stredopoliari: Dominik Šnajder, Samuel Urgela, Vladimír Kaňuch (všetci MŠK Žilina), Lukáš Sečanský (ŠK Slovan Bratislava), Marián Šmatlák (FC Nitra), Thomas Kotlár (Spartak Trnava), Christián Veliký (West Ham United), Adrián Macejko (MFK Ružomberok)



útočníci: Rudolf Božik (ŠK Slovan Bratislava), Timotej Jambor (MŠK Žilina)



náhradníci:



brankár: Jakub Novák (MFK Ružomberok)



obrancovia: Marek Mičák (Slovan Bratislava), Samuel Kopásek (MŠK Žilina), Adam Červeň (MFK Ružomberok), Michal Boledovič (Spartak Trnava)



stredopoliari: Tobias Čongrády (Slovan Bratislava), Patrik Bombík (MŠK Žilina), Patrick Karhan, Timotej Kudlička (obaja Spartak Trnava), Filip Bobrovský (DAC Dunajská Streda), Lukáš Fiantok (FC Nitra)



útočník: Marek Švec (DAC Dunajská Streda)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. októbra (TASR) – Slovenských futbalistov do 17 rokov čaká od 22. do 28. októbra turnaj 1. fázy kvalifikácie ME 2020. V cyperských mestách Famagusta a Sotira sa postupne stretnú s domácimi rovesníkmi, resp. s Gibraltárom a Francúzskom. Tréner SR 17 Branislav Fodrek na turnaj nominoval 20-členný káder.Na šampionát do Estónska (21. mája - 6. júna 2020) sa cez kvalifikáciu prebojuje 15 krajín a Estónsko má účasť garantovanú ako organizátor. Z prvej fázy kvalifikácie postúpia do druhej tzv. Elite Round prví dvaja z dvanástich skupín plus štyria najlepší z tretích miest.