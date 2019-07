Tréner Sutjesky po postupe ďakoval hráčom, bol to ich večer

Nikola Rakojevič, archívna snímka Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nikšič 18. júla (TASR) - Veľmi emotívne prežíval svoje pocity po stredajšom odvetnom zápase 1. predkola LM Nikola Rakojevič. Tréner Sutjesky Nikšič mal slzy na krajíčku, na tlačovej konferencii ďakoval svojim hráčom. Čiernohorci po prvý raz v histórii klubu postúpili v najelitnejšej európskej súťaži do 2. predkola, keď v dvojzápase zastavili bratislavský Slovan.začal Rakojevič tlačovú konferenciu s roztraseným hlasom.citoval slová 61-ročného trénera portál vijesti.me.Práve nezlomnosť a sebadôvera jeho zverencov vyústila do gólu, ktorým v nadstavenom čase poslali zápas do predĺženia. Sutjeska tak zopakovala scenár z prvého zápasu, v ktorom rovnako udrela v úplnom závere. Jej hráči potom ukázali pevnejšie nervy aj v jedenástkovom rozstrele.povedal Rakojevič.Sutjesku čaká v druhom predkole cyperský majster Apoel Nikózia, po vyradení Slovana si trúfa aj na túto prekážku.uzavrel Rakojevič.