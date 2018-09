Tréner Tortorella predĺžil s Columbusom zmluvu do roku 2021

Tréner Columbusu John Tortorella Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 12. septembra (TASR) - Vedenie hokejového klubu zámorskej NHL Columbus Blue Jackets predĺžilo zmluvu s trénerom Johnom Tortorellom o ďalšie dva roky. Finančné podmienky zainteresovaní nezverejnili.Šesťdesiatročný Tortorella priviedol "modrokabátnikov" do play off v oboch jeho dvoch celých odtrénovaných sezónach pri mužstve. Koncom tejto mu mal vypršať kontrakt s ročným príjmom 2 milióny USD. Tortorella prišiel do Columbusu v októbri 2015 a momentálne je koučom s najvyšším počtom výhier v klubovej histórii. Ako tréner Columbusu získal aj Trofej Jacka Adamsa pre najlepšieho kouča sezóny 2016/2017.Tortorella v NHL viedol ešte New York Rangers, Tampu Bay Lightning a Vancouver Canucks. S Tampou Bay vyhral v roku 2004 Stanleyho pohár. Informovala agentúra AP.