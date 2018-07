Tréner volejbalistiek do 19 rokov o postupe na ME: Bolo to naplánované

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Bratislava 2. júla (TASR) – Slovenská ženská volejbalová reprezentácia do 19 rokov opäť nebude chýbať na ME tejto vekovej kategórie. Zverenky Michala Matušova počas uplynulých dvoch mesiacov zvládli dva kvalifikačné turnaje, postup na ME do Albánska (1. – 9. septembra 2018) spečatili v sobotu celkovým triumfom na turnaji III. fázy na gréckom ostrove Samos.povedal Matušov po návrate z Grécka a dodal:Slovenky budú hrať na ME v II. skupine v Tirane, kde si v miestnom Olimpik Parku zmerajú sily s Tureckom, Ruskom, Srbskom, Francúzskom a Nemeckom. Dva najlepšie tímy z oboch skupín postúpia do semifinále, družstvá na 3. a 4. priečke budú hrať o 5. až 8. miesto. Finalisti získajú miestenku na MS 2019 hráčok do 20 rokov.uviedol Matušov.Jedna z dvanástich hráčok, ktoré vybojovali postup na európsky šampionát, je Simona Jelínková. Zo všetkých reprezentantiek tejto vekovej kategórie má najvyšší výskok na smeč – 304 centimetrov.povedala členka ŠŠK Bilíkova Bratislava, ktorá vie, kde má rezervy ona i jej družstvo: