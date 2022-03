Tréner Weiss dopraje hráčom Slovana po postupe v pohári a vysokom víťazstve v lige štyri dni voľna

Weiss st. v šatni nezvýšil hlas

Darček od trénera pre hráčov

20.3.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalisti slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava v sobotňajšom dueli 3. kola nadstavbovej skupiny o titul vo Fortuna lige 2021/2022 zvíťazili nad Sereďou vysoko 5:1.Nezačali síce najlepšie, no v prestávke zmenili niekoľko vecí a štyrmi zásahmi po zmene strán strhli zápas na svoju stranu.Kouč "belasých" Vladimír Weiss st. chcel súpera zaskočiť rozostavením 3-4-3 s rýchlym otáčaním hry a centrami na srbského útočníka Ivana Šaponjiča. Priznal však, že v úvodnom dejstve to Bratislavčanom nešlo podľa predstáv."Inkasovali sme po pozičnej chybe, prehrali sme súboj, neskoro sme zavreli pravú stranu a neskoro sme reagovali na nabiehajúceho hráča. Našťastie sme ešte do polčasu vyrovnali po štandardke," povedal 57-ročný tréner podľa oficiálneho webu Slovana.Niekdajší kormidelník slovenskej reprezentácie počas prestávky v šatni nezvýšil hlas. Zverencov akurát upozornil na niekoľko nedostatkov a vyzdvihol prvky, ktoré robili správne."Hráčov som povzbudzoval, že to príde, a že musíme zápas zvrátiť kvalitou, aktivitou a rýchlejšou hrou na jeden-dva dotyky. Veril som, že to v druhom polčase zvládneme, čo sa aj potvrdilo. Dnes dobrý výkon z našej strany, kombinačný, šancí bolo ešte viac," dodal.Slovan v utorok postúpil do semifinále pohárovej súťaže Slovnaft Cup a Weiss st. hráčom sľúbil, že keď zvíťazia aj nad Sereďou, dostanú od neho darček - štyri dni voľna."Dodržím to," poznamenal Weiss st. a dodal, že mužstvo z Tehelného poľa sa zapojí do tréningového procesu až vo štvrtok.