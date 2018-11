Trénerom roka v zámorskej MLS sa stal Gerardo Martino

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atlanta 14. novembra (TASR) - Gerarda "Tata" Martina vyhlásili za najlepšieho trénera roka v zámorskej futbalovej súťaži Major League Soccer.Päťdesiatpäťročný kormidelník priviedol Atlantu United už do finále Východnej konferencie, v ktorom sa stretne s New Yorkom Red Bulls. Bývalý tréner Barcelony a argentínskej reprezentácie po play off opustí klub a údajne by mal viesť mexický národný tím.V ankete získal 32,7 percent hlasov, druhý Bob Bradley z Los Angeles FC ich nazbieral 22,34. Informovala agentúra AP.