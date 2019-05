Trest domáceho väzenia by sa mohol ukladať aj pri niektorých zločinoch

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 13. mája (TASR) - Trest domáceho väzenia by sa mal dať uložiť aj pri niektorých zločinoch, o väčšom počte prípadov by mali rozhodovať samosudcovia a doživotne odsúdení by mali získať možnosť podmienečného prepustenia po odpykaní trestu 25 rokov. Vyplýva to z návrhu novely Trestného zákona, ktorý v pondelok posunul parlament do druhého čítania. Viaceré opatrenia reagujú na európsku legislatívu.Zefektívniť by sa mala napríklad právna úprava využitia videokonferencií v trestnom konaní, ktoré by sa následne mohli používať viac. Už teraz sa totiž môžu väzni zúčastniť na pojednávaniach prostredníctvom videokonferenčných hovorov.Novinkou má byť aj zavedenie trestného činu falšovania a pozmeňovania zdravotnej dokumentácie ako reakcia na spoločenský dopyt. Novelou by sa tiež rozšírilo využitie elektronických náramkov. Rezort navrhuje,Návrh by mal tiež posilniť samosudcovské rozhodovanie. Právnou úpravou sa má zároveň doplniť katalóg trestných činov v oblasti poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, a tiež nezákonného obchodu s tabakom a tabakovými výrobkami. Úprava sa odvíja od smernice Európskeho parlamentu zaoberajúcou sa kriminalitou súvisiacou s čerpaním eurofondov.V prípade schválenia novely Trestného zákona budú zmeny účinné od 1. augusta 2019.