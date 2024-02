Trestné sadzby za prevádzačstvo sa zvyšovať nebudú, nasadenie policajtov na jednu noc však nie je riešením

Odsúdení končia s podmienečnými trestami

Nelegálna migrácia

15.2.2024 (SITA.sk) - Trestné sadzby za trestný čin prevádzačstva sa zvyšovať nebudú. Poslanci parlamentu neposunuli do druhého čítania novelu zákona o pobyte cudzincov, ktorú predložili zákonodarcovia okolo Igora Matoviča (hnutie Slovensko ). Vyššie trestné sadzby mali pôsobiť ako odstrašujúci efekt pre potenciálnych páchateľov.Na Slovensku je základná trestná sadzba za prevádzačstvo jeden až päť rokov, odsúdení však často podľa poslancov končia s podmienečnými trestami. Keby prešli navrhované zmeny, základnou trestnou sadzbou za prevádzačstvo by boli tri až osem rokov.V materiáli sa ďalej uvádza, že odňatím slobody na 10 až 15 rokov by sa páchateľ za prevádzačstvo potrestal, ak by týmto činom získal pre seba alebo niekoho iného väčší prospech alebo keby ohrozil životy a zdravie prevážaných osôb.Páchateľom by v prípade odobrenia zmien hrozil trest 15 až 25 rokov za mrežami, keby pri prevádzačstve spôsobili ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám či dokonca smrť viacerých ľudí.Poslanci hnutia Slovensko tvrdia, že v prípade nelegálnej migrácie sa musia prijať dlhodobejšie riešenia ako len jednorazové nasadenie policajných síl na jednu noc, k čomu pristúpila vláda Roberta Fica Smer-SD ).„Keď hovoríme o nelegálnej migrácii, musíme zasiahnuť tých, ktorí z nej profitujú. Prevádzačstvo je výnosný biznis s malým rizikom," uviedli navrhovatelia.