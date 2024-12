Trestnú vec bývalej krajskej prokurátorky, ktorá je stíhaná pre zneužitie právomoci, súd postúpil prokuratúre

Prokurátor voči rozhodnutiu podal sťažnosť

Trest pre obžalovanú

Odvolanie v roku 2019

20.12.2024 (SITA.sk) - Mestský súd Bratislava I v piatok trestnú vec bývalej šéfky Krajskej prokuratúry v Bratislave Ivety K., obžalovanej pre zneužitie právomoci verejného činiteľa, postúpil Krajskému prokurátorovi v Bratislave.Ako uviedol samosudca Karol Posluch, podľa názoru súdu ide vo veci nerozhodnutia o dvoch návrhoch na podanie obžaloby o disciplinárne previnenie a nie o trestný čin.V skutku totiž absentoval zákonný znak úmyslu a spôsobenia škody. Piatkové rozhodnutie nie je právoplatné, prokurátor voči rozhodnutiu podal sťažnosť.„V každom prípade nebol preukázaný nejaký motív," uviedol sudca v súvislosti s tým, že obžalovaná nerozhodla o podaní obžaloby v dvoch trestných veciach po dobu ôsmich rokov. V tejto súvislosti podľa sudcu došlo k porušeniu povinností prokurátora.„Ale to už by bolo predmetom konania pred Najvyšším správnym súdom SR ," doplnil Posluch.Prokurátor v piatok vo svojej záverečnej reči pre obžalovanú navrhol nepodmienečný trest odňatia slobody na dolnej hranici trestnej sadzby pre skutok zneužitia právomoci verejného činiteľa. Odsedieť si ho mala v zariadení s minimálnym stupňom stráženia. Ako zároveň prokurátor uviedol, vykonané dokazovanie preukázalo, že skutky uvedené u obžalobe sa stali a spáchala ich obžalovaná.Tá podľa neho z titulu svojej funkcie mala „jasný prehľad o povinnostiach a úlohách", ktoré mala vykonávať. Obhajca obžalovanej, naopak, argumentoval, že v rámci žalovaného skutku neboli naplnené znaky skutkovej podstaty zneužitia právomoci verejného činiteľa. Zdôraznil pritom, že v obžalobe sa neuvádza motív Ivety K., a pripomenul tiež to, že podľa neho nemala v úmysle spôsobiť nikomu škodu.Samotná Iveta K. zdôraznila, že jej pochybenie bolo dôsledkom plnenia iných pracovných povinností, a nemala úmysel pomôcť ani poškodiť osoby vystupujúce v predmetných trestných veciach. „Nikdy som neporušovala zákon vedome ani nevedome," vyhlásila s tým, že vo veci požaduje oslobodenie.Ešte v roku 2019 odvolal vtedajší generálny prokurátor Jaromír Čižnár šéfku Krajskej prokuratúry v Bratislave Ivetu K. z funkcie. Dôvodom bolo, že osem rokov nerozhodla o návrhu na podanie obžaloby na Lóranta K. za pokus o úverový podvod.Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry navrhol Loránta K. a ďalších ešte v roku 2011 obžalovať, prokurátorka však vo veci nekonala. Lórant K. sa v médiách spomínal ako kamarát bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku Spomínal sa napríklad v nahrávke o údajnom vydieraní podnikateľa Jaroslava Haščáka . Obžalovaná takisto nerozhodla o návrhu na podanie obžaloby vo veci obvineného Jána M. Iveta K. má od roku 2021 pozastavený výkon funkcie prokurátorky.